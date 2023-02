RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: la crisi della Reggina, live score

RISULTATI SERIE B: LA CRISI AMARANTO

Dire cosa stia succedendo alla Reggina è difficile, ma certo nei risultati di Serie B di oggi gli amaranto sono chiamati a riscattarsi: la partita interna contro il Modena diventa fondamentale per non staccarsi ulteriormente dalle posizioni che valgono la promozione diretta, e per uscire dalla crisi. Il 26 dicembre la Reggina chiudeva il 2022 con una vittoria ad Ascoli: secondo successo esterno in tre gare, tutte senza subire gol e con 7 punti raccolti, e secondo posto in classifica tenendo il passo del Frosinone.

Da quel momento i calabresi hanno ottenuto 3 punti in 6 gare: hanno battuto la Ternana ma per il resto hanno sempre perso, abbiamo quattro sconfitte consecutive con serie aperta contro il Sudtirol, passata dai ko contro Palermo, Pisa e Cittadella e ancora oggi in prosecuzione, a meno che appunto Pippo Inzaghi riesca a frenarla. Serve vincere, anche per dare una decisa sterzata alla situazione: la classifica è ancora buona, ma l’obiettivo della promozione diretta rischia davvero di sfuggire dalle mani in largo anticipo e per una piazza simile potrebbe essere un duro colpo anche rispetto all’esito dei playoff… sempre che la post season arrivi, considerato come stanno andando le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

SETTE PARTITE AL SABATO!

Si gioca ancora per i risultati di Serie B: sabato 25 febbraio prosegue il programma della 26^ giornata, il turno è stato inaugurato da due anticipi del venerdì (caso più unico che raro) e oggi ci proporrà altre sette partite, con la coda del posticipo domenicale. Si parte come di consueto alle ore 14:00 e i match in questo primo pomeriggio sono Brescia Bari, Como Cosenza, Reggina Modena, Sudtirol Palermo, Ternana Cittadella e Venezia Cagliari; avremo poi il posticipo delle ore 16:15 che sarà Genoa Spal.

C’è davvero tanta carne al fuoco nei risultati di Serie B per questo sabato, soprattutto dando uno sguardo alla classifica: il Frosinone ha giocato ieri ma oggi sono in campo Genoa, Bari e Sudtirol che al momento sono le più accreditate al secondo posto che garantirebbe l’altra promozione diretta, poi ovviamente non possiamo dimenticarci di una Reggina che, per quanto in crisi di risultati, è sempre lì e ci può ancora credere. Vedremo dunque cosa succederà con i risultati di Serie B che sono legati all’interessante 26^ giornata…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B dunque ci presentano partite assolutamente interessanti: sicuramente lo è Genoa Spal con l’ennesimo incrocio tra campioni del mondo (questa volta Alberto Gilardino e Massimo Oddo, anche compagni in quel Milan che nel 2007 ha vinto la Champions League), ma certamente anche Venezia Cagliari che è incrocio tra due retrocesse che ad agosto erano partite con ambizioni di promozione diretta e ora si trovano a fare i conti con classifiche diverse, molto migliore quella degli isolani mentre i lagunari devono evitare il playout.

A proposito di classifica di Serie B, il big match è certamente quello del Druso: Sudtirol e Bari sono due neopromosse ma, mentre i galletti sapevano di poter puntare in alto, gli altoatesini hanno dovuto passare da due cambi di allenatore prima di pensare che i playoff potessero fare per loro, Pierpaolo Bisoli li sta conducendo a lidi solo immaginati e addirittura la promozione diretta non è più una chimera, quanto un obiettivo che si sta facendo concreto visto che la distanza è di soli tre punti. Se poi dovesse arrivare la vittoria contro il Bari, a Bolzano e dintorni si potrebbe davvero iniziare a sognare in grande stile…

RISULTATI SERIE B: 26^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Bari

Ore 14:00 Como Cosenza

Ore 14:00 Reggina Modena

Ore 14:00 Sudtirol Palermo

Ore 14:00 Ternana Cittadella

Ore 14:00 Venezia Cagliari

Ore 16:15 Genoa Spal

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 55

Genoa (-1) 43

Bari, Sudtirol 40

Reggina 39

Cagliari 36

Pisa, Modena, Palermo 35

Parma, Ternana 34

Ascoli 32

Cittadella 30

Perugia 29

Venezia, Como 28

Benevento 26

Spal, Brescia 25

Cosenza 23











