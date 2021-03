Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (27^ giornata)

RISULTATI SERIE B: LE SFIDE DI OGGI!

I risultati Serie B torneranno a farci compagnia anche oggi, sabato 6 marzo 2021: dopo il turno infrasettimanale di martedì si tornerà dunque in campo oggi, con un programma decisamente intenso perché – in assenza di anticipi al venerdì – avremo ben sette partite nelle prossime ore, cui faranno seguito tre posticipi fra domenica (due) e lunedì (uno). La classifica di Serie B è come da tradizione all’insegna dell’equilibrio, di conseguenza ogni singolo punto potrebbe fare la differenza alla fine del campionato per il raggiungimento o meno degli obiettivi di ogni singola squadra. Ricordiamo allora il programma di oggi per quanto riguarda i risultati Serie B della ventisettesima giornata del campionato cadetto: si comincia alle ore 14.00 con Cosenza Frosinone, Cremonese Salernitana, Entella Ascoli, Pescara Spal e Pisa Reggina, mentre alle ore 16.00 avremo Venezia Brescia ed infine alle ore 18.00 Monza Pordenone, che doveva essere l’anticipo del venerdì ed invece è slittato al tardo pomeriggio di oggi. Domani Empoli Cittadella e Reggiana Lecce, chiuderà il turno Chievo Vicenza di lunedì sera.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: IL BIG-MATCH

Spendiamo qualche parola in più, in sede di presentazione dei risultati Serie B delle partite di oggi, proprio sul match che non avrebbe dovuto essere di sabato, cioè Monza Pordenone. Il turno infrasettimanale non ha sorriso ai friulani, ma pure il Monza non è riuscito a spiccare il volo, perché l’ennesimo pareggio (stavolta contro il Frosinone) dimostra che nemmeno i brianzoli riescono a fare la differenza in questa Serie B 2020-2021, che anzi ad oggi li vedrebbe costretti a disputare i playoff per andare a caccia della promozione. Parlando di una neopromossa, il bilancio sarebbe comunque fantastico; questo Monza però è stato costruito per essere la corazzata della Serie B e finora non ci sta riuscendo. Urge l’immediato ritorno alla vittoria, magari approfittando delle difficoltà di un Pordenone che martedì sera è stato travolto dal Chievo. Tuttavia, attenzione ai friulani che hanno bisogno di una svolta per non scivolare pericolosamente nell’anonimato…

RISULTATI SERIE B, 27^ GIORNATA

Ore 14.00

Cosenza Frosinone

Cremonese Salernitana

Entella Ascoli

Pescara Spal

Pisa Reggina

Ore 16.00

Venezia Brescia

Ore 18.00

Monza Pordenone

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 49

Venezia 45

Monza 44

Salernitana 43

Chievo 42

Lecce, Cittadella 40

Spal 38

Pisa 36

Frosinone 34

Pordenone 33

Reggina 32

Vicenza 31

Brescia 30

Cremonese 29

Reggiana 28

Cosenza 26

Ascoli, Pescara 22

Entella 19



