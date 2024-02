RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Grande corsa alla promozione! Diretta gol live score (oggi 27 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE B: LA CORSA ALLA PROMOZIONE

Parlando ancora dei risultati di Serie B in attesa delle prime partite, non possiamo fare a meno di approfondire nuovamente la situazione di classifica che riguarda la corsa alla promozione. Il Parma sta cercando di strappare definitivamente: i ducali hanno oggi 7 punti di vantaggio sul Venezia che, vincendo sul campo del Pisa, si è ripreso il secondo posto solitario portandolo via alla Cremonese, che ha pareggiato in casa l’altro big match di giornata contro il Palermo e, di conseguenza, non è riuscita a sfruttare la leggera frenata del Parma, come già detto fermato al Sinigaglia dal Como.

I lariani e i rosanero dunque si sono staccati da Venezia e Cremonese rimanendo al quarto posto; hanno un vantaggio di 4 punti su un Catanzaro che non sta mollando, e addirittura 10 sul Cittadella che occupa la settima posizione di classifica ed è in crisi. Per i playoff chiaramente dovrebbe essere già fatta, ma nei risultati di Serie B le prime cinque squadre della classifica stanno lottando per la promozione diretta e dunque finchè ci sarà concreta speranza sarà questo il traguardo cui ambiranno, vedremo già cosa succederà questa sera con le prime partite del turno infrasettimanale. (agg. di Claudio Franceschini)

TURNO INFRASETTIMANALE!

È tempo di turno infrasettimanale con i risultati di Serie B: martedì 27 febbraio vivremo infatti la 27^ giornata del campionato cadetto, almeno le prime sette partite che prenderanno il via alle ore 18:15 con Ascoli Brescia e Reggiana Sudtirol e poi proseguiranno con cinque gare alle ore 20:30, per la precisione Catanzaro Bari, Lecco Como, Palermo Ternana, Parma Cosenza e Sampdoria Cremonese. Il Parma ha pareggiato il big match di Como, non perdendo punti rispetto ai lariani; alla capolista è anche andata bene che i grigiorossi hanno fatto 2-2 in casa contro il Palermo, e dunque un altro mattoncino nella costruzione della promozione diretta.

Ne ha approfittato il Venezia che, corsaro a Pisa, si è ripreso la seconda posizione in classifica; da segnalare anche il fatto che in coda la Ternana non ha sfruttato il turno interno contro il Lecco e ha portato via solo un pareggio, molto meglio l’Ascoli che ha vinto sul campo della Feralpisalò e ha fatto davvero un bel colpo nell’ottica di prendersi almeno il playout ma anche evitare lo spareggio. Vedremo allora quello che succederà in campo con i risultati di Serie B per il turno infrasettimanale, sperando ovviamente che si tratti di un martedì appassionante e ricco di emozioni.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie B possiamo dunque dire che il Parma vede ormai lo striscione del traguardo: non è ancora fatta perché, compreso questo turno infrasettimanale, mancano ancora 12 giornate al termine della stagione regolare ma intanto i ducali hanno conservato 8 punti di vantaggio sulla Cremonese, che adesso è terza in classifica ed è stata scavalcata da un Venezia che continua a crederci. In chiave playoff da segnalare un’altra preziosissima vittoria del Catanzaro che ha superato quota 40 punti; i calabresi si sono portati a +6 sul Cittadella, battuto in casa nella sfida diretta.

Un Cittadella in crisi nerissima, che adesso rischia davvero di rimanere fuori dai playoff; alle sue spalle infatti arrivano Modena e Brescia, se non altro ha perso terreno il Bari ma attenzione alle altre, perché Sudtirol e Sampdoria hanno vinto in qualche modo si possono avvicinare all’ottava posizione. I risultati di Serie B per questa 27^ giornata ci diranno allora cosa succederà sui campi e come cambierà la classifica, che rimane ancora abbastanza corta e proprio per questo è pe il momento aperta a tanti scenari diversi, tra grandi risalite di corrente e cali vertiginosi delle varie squadre.

RISULTATI SERIE B: 27^ GIORNATA

Ore 18:15 Ascoli Brescia

Ore 18:15 Reggiana Sudtirol

Ore 20:30 Catanzaro Bari

Ore 20:30 Lecco Como

Ore 20:30 Palermo Ternana

Ore 20:30 Parma Cosenza

Ore 20:30 Sampdoria Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Parma 55

Venezia 48

Cremonese 47

Palermo, Como 46

Catanzaro 42

Cittadella 36

Modena, Brescia 34

Bari 33

Cosenza 32

Sudtirol, Reggiana, Sampdoria (-2) 31

Pisa 30

Ternana, Ascoli 26

Spezia 25

Feralpisalò, Lecco 21











