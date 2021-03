Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (28^ giornata)

RISULTATI SERIE B: ECCO LA 28^ GIORNATA

Senza sosta, i risultati di Serie B tornano a farci compagnia sabato 13 marzo: prosegue la 28^ giornata che ha vissuto di due anticipi, ma oggi vivremo ben otto partite perché questo turno, che è il nono nel girone di ritorno, non avrà posticipi domenicali. Diamo allora subito uno sguardo al calendario del torneo cadetto: si parte come sempre alle ore 14:00 e in questa fascia oraria vivremo Ascoli Venezia, Cremonese Reggiana, Frosinone Brescia, Lecce Chievo, Pordenone Pescara e Reggina Monza. Alle ore 16:00 il primo posticipo sarà l’affascinante derby del Sud Salernitana Cosenza; l’ultima partita della 28^ giornata sarà invece Vicenza Empoli, che è in programma alle ore 18:00.

Come possiamo notare, si tratta davvero di un piatto ricco quello che ci presentano oggi i risultati di Serie B: noi ovviamente non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà sui vari campi e di conseguenza come cambierà la classifica di un campionato sempre più entusiasmante, aspettando che arrivi l’orario per giocare possiamo cominciare a fare qualche analisi su quelli che sono i temi principali che ci verranno presentati nel nono turno del girone di ritorno, un altro passo di avvicinamento alla conclusione della stagione regolare e agli spareggi per promozione e retrocessione dopo i primi verdetti ufficiali…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

L’analisi dei risultati di Serie B aspettando la 28^ giornata ci porta a parlare dell’Empoli che continua a prolungare la sua serie positiva, e che però non sta ancora riuscendo a fare il vuoto alle sue spalle: rallentano le inseguitrici ma rallenta di rimando la capolista, che dunque deve ancora sudarsi la promozione diretta in Serie A. La prima rivale è finalmente diventata il Monza, che un po’ tutti gli addetti ai lavori davano come promossa; Cristian Brocchi sta lentamente trovando la quadratura del cerchio, con un po’ di continuità in più la corazzata brianzola sarà davvero destinata al salto di categoria ma intanto si deve ancora guardare dalla concorrenza, in particolar modo una Salernitana che prova a non mollare e un sorprendente Venezia che, avendo poco da perdere, gioca certamente con meno pressione rispetto alle altre squadre coinvolte nella corsa, per esempio il Lecce. Guardando alla lotta per i playoff, Frosinone Brescia rappresenta uno snodo importante per le due squadre; in coda non possono più sbagliare Ascoli ed Entella la cui situazione è complicatissima, ma avremo partite delicate anche per il Cosenza e la Cremonese, che affronta una sfida diretta contro la Reggiana. I verdetti dunque li forniranno i vari campi tra qualche ora…

RISULTATI SERIE B: 28^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Venezia

Ore 14:00 Cremonese Reggiana

Ore 14:00 Frosinone Brescia

Ore 14:00 Lecce Chievo

Ore 14:00 Pordenone Pescara

Ore 14:00 Reggina Monza

Ore 16:00 Salernitana Cosenza

Ore 18:00 Vicenza Empoli

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 50

Monza 47

Salernitana 46

Venezia 45

Cittadella, 44

Lecce 43

Spal, Chievo 42

Pisa, Frosinone 37

Vicenza 34

Pordenone, Brescia, Reggina 33

Cremonese 29

Reggiana 28

Cosenza 26

Ascoli 23

Pescara 22

Entella 21



