RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: è un “derby” per Lucarelli, live score

RISULTATI SERIE B: DERBY PERSONALE

Nei risultati di Serie B per questo sabato spicca Ternana Pisa, per un motivo: la presenza di Cristiano Lucarelli sulla panchina delle fere. Per l’eroe della promozione rossoverde sarà un derby personale, e che derby: tra Pisa e Livorno non è mai corso buon sangue, e Lucarelli è figlio della città amaranto. Non solo gli ha dato i natali, ma gli ha anche visto compiere i primi passi da calciatore; nel Livorno, quello “vero”, l’attaccante è arrivato nel 2003 dopo aver girato in lungo e in largo (anche a Valencia) e in quattro stagioni ha segnato 101 gol in 162 partite, timbrando subito una promozione e poi contribuendo a bellissime salvezze in Serie A.

Tornato nel 2008, ha chiuso con altre 10 reti toccando un totale di 111 marcature amaranto; poi del Livorno è diventato allenatore nel 2018, ma qui le cose non sono andate bene e, dopo 5 punti in 10 giornate di Serie B, Lucarelli è stato esonerato. Un amore viscerale per la sua città: no, per Cristiano Lucarelli quella contro il Pisa non sarà mai una partita normale e dunque vedremo se proprio contro i nerazzurri la sua Ternana troverà i primi punti in questo campionato di Serie B… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B: PROSEGUE LA 3^ GIORNATA

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia dopo la sosta dedicata alle nazionali: sabato 11 settembre torniamo al calendario “originario” per il campionato cadetto, perché la 3^ giornata ha già previsto un anticipo del venerdì e poi avrà la maggior parte delle partite proprio oggi, come già accaduto nelle ultime stagioni. Il programma propone un inizio dei match alle ore 14:00, si tratterà di Alessandria Brescia, Como Ascoli, Frosinone Perugia e Spal Monza; alle ore 16:15 quello che possiamo considerare il primo posticipo del giorno sarà Ternana Pisa, mentre alle ore 18:30 il sabato si concluderà con Crotone Reggina.

Cosa succederà sui vari campi lo scopriremo nelle prossime ore; di sicuro non possiamo ancora fare considerazioni troppo approfondite visto che si tratta pur sempre del terzo turno di un torneo particolarmente lungo e che prevede playoff e playout, e dunque strategie che possono anche essere diverse tra le varie squadre. Aspettando però che le partite per i risultati di Serie B prendano il via, sicuramente è possibile analizzare il momento delle varie squadre impegnate oggi, parlare di come sono andate le prime due partite e ipotizzare quale possa essere il futuro a breve termine.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Delle squadre impegnate oggi nei risultati di Serie B per il primo pomeriggio, ne troviamo due a punteggio pieno: seil Brescia tutto sommato era atteso a un buon inizio, lo stesso non si può dire per un Ascoli che negli ultimi anni ha pensato soprattutto a salvarsi, ma stavolta ha trovato un avvio brillante e si è permesso di andare a vincere a Perugia, contro una squadra che sarà sì neopromossa ma è ambiziosa, e ha uno degli stadi più caldi del campionato. Dunque due formazioni attese alla conferma; il Brescia di Pippo Inzaghi giocherà un testa-coda contro l’Alessandria che fino a questo momento non ha mai davvero demeritato ma ha perso due volte.

L’Ascoli invece sarà atteso alla trasferta contro un Como che fa solo oggi il suo esordio casalingo in stagione, ma che nel frattempo ha raccolto due pareggi altamente positive considerate le avversarie. Chi andrà poi alla ricerca del riscatto, oltre al Perugia, sarà una Ternana ancora al palo: peccato che gli uomini di Cristiano Lucarelli affrontino il Pisa, che è la terza squadra che in questo sabato dedicato ai risultati di Serie B va a caccia della terza vittoria in altrettante partite. Dunque, impegno per nulla semplice per le fere; vedremo cosa succederà allora quando si inizierà a giocare, e a questo punto non manca poi molto…

RISULTATI SERIE B: 3^ GIORNATA: ORARI E PARTITE

Ore 14:00 Alessandria Brescia

Ore 14:00 Como Ascoli

Ore 14:00 Frosinone Perugia

Ore 14:00 Spal Monza

Ore 16:15 Ternana Pisa

Ore 18:30 Crotone Reggina

CLASSIFICA SERIE B

Brescia, Cittadella, Pisa, Ascoli 6

Benevento, Frosinone, Parma, Reggina, Monza 4

Spal, Cremonese, Perugia 3

Lecce, Como 2

Crotone 1

Alessandria, Ternana, Vicenza, Cosenza, Pordenone 0



