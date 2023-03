Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (30^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI OTTO PARTITE!

Siamo pronti a vivere un nuovo appuntamento con i risultati di Serie B: sabato 18 marzo si giocano ben otto partite della 30^ giornata, che è stata aperta dall’anticipo del venerdì e di conseguenza si chiuderà con un solo posticipo la domenica. Come sempre si inizia a giocare alle ore 14:00 e il quadro delle gare del primo pomeriggio prevede Ascoli Venezia, Brescia Genoa, Cittadella Perugia, Como Parma, Frosinone Cosenza, Pisa Benevento e Sudtirol Spal. Alle ore 16:15 avremo invece quello che potremmo considerare come il primo posticipo, che sarà Reggina Cagliari.

AMICI 22 SERALE 2023, 1A PUNTATA/ Diretta e eliminati: sfida tra Malgioglio e Giofrè

Va ricordato che nella classifica di Serie B Perugia e Reggina hanno una gara in meno non avendo disputato la loro sfida diretta lo scorso sabato; al netto di questo il Frosinone resta saldamente al comando delle operazioni con 9 punti sul Genoa (penalizzato di un punto) e 12 sul Bari, sempre più vicino alla promozione diretta. Interessantissima anche la situazione in coda, dove Spal e Brescia chiudono la classifica ma altre squadre che stanno deludendo e potrebbero andare incontro a una clamorosa retrocessione. Vedremo cosa succederà con i risultati di Serie B…

Amanda Lear, frecciatina a Simona Ventura/ "Con i soldi che ha vinto si è rifatta..."

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci portano dunque a parlare delle otto partite che vengono disputate sabato 18 marzo. Il Frosinone di fatto conta le giornate che mancano per festeggiare la promozione diretta, oggi tra l’altro la capolista ha una bella occasione per allungare ulteriormente sulla concorrenza visto che affronta il Cosenza terzultimo in classifica, mentre Genoa e Bari rischiano comunque qualcosa essendo impegnati in trasferta rispettivamente a Brescia e Terni (i galletti domani), contro squadre che hanno classifica diversa ma allo stesso modo sono affamate di punti (e se non altro le rondinelle nelle ultime giornata sono tornate a strappare qualche pareggio per non affondare del tutto).

"App fotoritocco possono bloccare sviluppo ragazzi"/ Psichiatra: "Disagi psicologici"

La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per Benevento e Spal, che sono ospiti di Pisa e Sudtirol: due avversarie in zona playoff ma con gli altoatesini che addirittura possono sperare di andare a prendersi la promozione diretta. Tra poco dunque saremo in campo per vivere questo sabato dedicato ai risultati di Serie B, e scopriremo quale sarà il nuovo scenario che ci si presenterà nel campionato cadetto…

RISULTATI SERIE B; 30^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Venezia

Ore 14:00 Brescia Genoa

Ore 14:00 Cittadella Perugia

Ore 14:00 Como Parma

Ore 14:00 Frosinone Cosenza

Ore 14:00 Pisa Benevento

Ore 14:00 Sudtirol Spal

Ore 16:15 Reggina Cagliari

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 62

Genoa (-1) 53

Bari 50

Sudtirol 48

Palermo, Reggina*, Pisa, Cagliari 42

Parma 41

Modena 38

Como, Ascoli, Ternana 36

Cittadella 35

Perugia*, Venezia 30

Benevento, Cosenza 29

Spal, Brescia 28











© RIPRODUZIONE RISERVATA