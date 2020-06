Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (31^ giornata)

I risultati Serie B tornano protagonisti già oggi, lunedì 29 giugno, quando ad appena tre giorni dal turno precedente ci attende una nuova serata davvero intensa di calcio grazie a tutte le emozioni della trentunesima giornata del campionato cadetto. La Serie B in queste settimane gioca a raffica per completare il sofferto campionato 2019-2020, rimasto fermo per oltre tre mesi a causa della pandemia di Coronavirus: oggi sarà un lunedì da non perdere, perché dedicato interamente alla categoria. Avremo in programma tutte le partite di questo turno, che ci consentiranno di aggiornare in maniera significativa la classifica di Serie B.

Allora andiamo senza indugio ad elencare tutte le partite di Serie B di cui attendiamo nelle prossime ore i risultati: si comincerà con un anticipo alle ore 18.45, cioè Salernitana Cremonese, poi alle ore 21.00 avremo le altre nove sfide tutte in contemporanea, cioè Ascoli Crotone, Benevento Juve Stabia, Chievo Frosinone, Cittadella Perugia, Cosenza Trapani, Livorno Venezia, Pescara Empoli, Pordenone Entella e Spezia Pisa. Un piatto davvero ricco per una trentunesima giornata di Serie B che si annuncia a dir poco stuzzicante e con numerosi spunti per la classifica, in particolare il primo verdetto è davvero vicinissimo.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

A proposito della classifica di Serie B, infatti, giova ricordare che una certezza è la capolista Benevento. La sosta di oltre tre mesi non ha intaccato la forza della squadra di Filippo Inzaghi, che ha riaperto i risultati Serie B in questa ultima parte del campionato cadetto con la vittoria ottenuta otto giorni fa sul campo della Cremonese, poi venerdì sera è arrivbeneventoato il pareggio in un’altra trasferta, in casa dell’Empoli. La matematica certezza della promozione non è arrivata per un soffio, facendo sfumare il record della promozione più precoce che resta all’Ascoli 1977-78, ma questo è davvero solo un piccolo detaglio.

Stasera i campani sono impegnati in casa, in un derby contro la malconcia Juve Stabia che è reduce da una pesante sconfitta casalinga contro il fanalino di coda Livorno: sembra dunque tutto pronto per celebrare stavolta la matematica certezza della promozione per il Benevento. La Serie A infatti sarà certa in caso di vittoria ma anche di pareggio, perché a quota 74 il Benevento potrebbe essere superato solo dal Crotone (ma naturalmente le promozioni dirette sono due), mentre lo Spezia potrebbe al massimo agganciarlo, ma è in svantaggio negli scontri diretti. In caso di sconfitta, il Benevento potrebbe comunque fare festa: servirà però che almeno una fra Crotone e Spezia non vinca la propria partita. Il match point casalingo (seppure a porte chiuse) appare davvero ghiotto.

RISULTATI SERIE B, 30^ GIORNATA

Ore 18.45

Salernitana Cremonese

Ore 21.00

Ascoli Crotone

Benevento Juve Stabia

Chievo Frosinone

Cittadella Perugia

Cosenza Trapani

Livorno Venezia

Pescara Empoli

Pordenone Entella

Spezia Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 73

Crotone 51

Spezia 50

Cittadella 49

Frosinone 48

Pordenone 46

Salernitana 43

Chievo 42

Entella, Empoli 41

Pisa, Perugia 40

Pescara 38

Venezia, Juve Stabia 36

Cremonese 33

Ascoli 32

Cosenza 30

Trapani 28 (-1)

Livorno 21



