Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (32^ giornata, oggi sabato 6 aprile 2024)

RISULTATI SERIE B: TUTTO ANCORA APERTO!

Grande appuntamento con i risultati di Serie B: sabato 6 aprile, dopo l’anticipo del San Nicola, prosegue il programma della 32^ giornata che ci presenta otto partite, cinque delle quali inizieranno alle ore 14:00 e tre che sono alle ore 16:15, ricordando che il turno si concluderà al Del Duca con il Monday Night. Lo scenario del lunedì dell’Angelo è stato incredibile: il Parma ha perso in casa contro il Catanzaro ma ad approfittarne è stato solo il Como, che con un doppio salto in avanti si è preso la seconda posizione in classifica sfruttando le sconfitte interne di Venezia e Cremonese, peraltro contro squadre non certo irresistibili.

Adesso dunque alle spalle del Parma capolista, che ha sempre 9 punti di vantaggio sulla terza, abbiamo tre contendenti alla promozione diretta racchiuse in due punti; per di più il Catanzaro, con il blitz del Tardini, ha confermato di volerci e poterci credere fino in fondo, e oggi ospita il Como per provare a rifarsi ancora più sotto. Nei risultati di Serie B si parlerà però anche della corsa ai playoff e di quella per la salvezza, che presentano situazioni altrettanto intriganti; senza indugiare oltre andiamo dunque ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati all’intenso sabato per questa 32^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini all’inizio delle partite per i risultati di Serie B: nei primi posti della classifica è straordinaria bagarre e l’ultima giornata ci ha confermato come in questo momento sia soprattutto una corsa a “perdere”, dalla quale Como e Catanzaro sono uscite con tre punti preziosissimi e ora si incrociano in un match che potrebbe affondare definitivamente le speranze dei calabresi o rilanciarle di netto, allo stesso tempo imponendo ai lariani un finale di campionato a tutta birra. Del resto Venezia (domani sera ad Ascoli) e Cremonese sono lì, dunque ogni singolo risultato adesso diventerà fondamentale per blindare la propria posizione o migliorarla.

Questo vale anche per le altre lotte: dalla griglia dei playoff è uscito un Cittadella che non sa davvero più vincere, è entrata di prepotenza una Sampdoria reduce da quattro successi consecutivi e con la quale dovranno fare tutti i conti. Per questo motivo nei risultati di Serie B di oggi rischia tanto il Palermo che, reduce dalla sconfitta di Pisa, non è messo male nel suo vantaggio sull’ottavo posto ma non può permettersi ulteriori cali, perché alle sue spalle hanno davvero iniziato a spingere rendendo possibile ogni scenario nei risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B: 32^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Pisa

Ore 14:00 Feralpisalò Cosenza

Ore 14:00 Spezia Lecco

Ore 14:00 Sudtirol Parma

Ore 14:00 Ternana Modena

Ore 16:15 Catanzaro Como

Ore 16:15 Palermo Sampdoria

Ore 16:15 Reggiana Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Parma 65

Como 58

Venezia 57

Cremonese 56

Catanzaro 52

Palermo 49

Sampdoria (-2) 43

Brescia 42

Pisa, Reggiana 40

Cittadella 39

Sudtirol, Modena 38

Bari 35

Cosenza, Spezia 34

Ternana 32

Ascoli 31

Feralpisalò 30

Lecco 22











