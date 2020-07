Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (32^ giornata)

Per i risultati di Serie B siamo arrivati alla 32^ giornata: venerdì 3 luglio si torna in campo per un appassionante turno che ci avvicina ancora di più alla conclusione della stagione regolare, lanciandoci poi verso i playoff e i playout. Il Benevento ha tagliato il primo traguardo, centrando una stratosferica promozione con sette giornate di anticipo; andiamo subito a vedere quali sono le partite che ci attendono, si parte alle ore 18:45 con Pisa Cittadella e poi tutte le altre gare saranno alle ore 21:00. Nello specifico si tratta di Cosenza Ascoli, Cremonese Pescara, Crotone Benevento, Entella Chievo, Frosinone Spezia, Perugia Pordenone, Salernitana Juve Stabia, Trapani Livorno e Venezia Empoli. Come cambierà la classifica di Serie B dopo queste dieci partite? Lo scopriremo presto, ma adesso aspettando i risultati della 32^ giornata possiamo provare a ipotizzare quello che ci aspetta.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Dunque i risultati di Serie B per la 32^ giornata iniziano con il Benevento promosso in Serie A: i sanniti hanno dominato la stagione e l’unico rischio, ad un certo punto, è diventato quello che il campionato non si concludesse per la pandemia da Coronavirus e tutti i verdetti venissero congelati, rendendo vano lo straordinario percorso di Filippo Inzaghi e dei suoi giocatori. Adesso dunque si punta al record di punti che appartiene alla Juventus, e che è ampiamente possibile al netto di un plausibilissimo rilassamento avendo centrato l’obiettivo; alle spalle del Benevento si apre una grande lotta per la seconda posizione nella classifica di Serie B, quella che vale per l’altra promozione diretta. Proprio la capolista potrebbe essere un primo giudice perché va a giocare sul campo del Crotone, mentre lo Spezia è impegnato nella sfida diretta di Frosinone e il Pordenone è a Perugia, contro una squadra in crisi e che rischia di non fare i playoff. In coda il Livorno sembra spacciato, il Trapani invece ci crede; la Cremonese, che ospita il Pescara, ha scialacquato la vittoria di Salerno che sembrava fatta e si trova punto e a capo.

RISULTATI SERIE B: 32^ GIORNATA

Ore 18:45 Pisa Cittadella

Ore 21:00 Cosenza Ascoli

Ore 21:00 Cremonese Pescara

Ore 21:00 Crotone Benevento

Ore 21:00 Entella Chievo

Ore 21:00 Frosinone Spezia

Ore 21:00 Perugia Pordenone

Ore 21:00 Salernitana Juve Stabia

Ore 21:00 Trapani Livorno

Ore 21:00 Venezia Empoli

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 76

Crotone, Cittadella 52

Spezia 50

Pordenone 49

Frosinone 48

Chievo 45

Salernitana 44

Pisa 43

Empoli 42

Entella 41

Perugia 40

Venezia, Pescara 39

Juve Stabia 36

Cremonese 34

Ascoli 33

Cosenza 31

Trapani 29

Livorno 21



