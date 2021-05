RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: due grandi delusioni, live score

RISULTATI SERIE B: LE DELUSIONI

Avvicinandoci ai risultati di Serie B, non possiamo non notare come le due grandi delusioni siano Pordenone e Frosinone. Entrambe hanno già cambiato allenatore: Maurizio Domizzi per Attilio Tesser nei ramarri, Fabio Grosso per Alessandro Nesta sulla panchina ciociara. Le cose però non stanno migliorando: si entra nella 35^ giornata con un vantaggio, rispettivamente, di 4 e 3 punti sulla zona playout, la corsa si fa sull’Ascoli che oggi ospita la capolista Empoli. Pordenone impegnato a Reggio Emilia in una partita delicatissima, Frosinone in casa contro il Pisa: l’anno scorso i gialloblu avevano centrato i playoff all’ultima giornata con 54 punti, arrivando però in finale dove avevano perso contro lo Spezia, e in semifinale avevano eliminato proprio il Pordenone che aveva saltato il primo turno grazie al quarto posto, ottenuto con 58 punti. Stiamo dunque parlando di due squadre che anche nel 2020-2021 erano attese a un campionato di Serie B da parte alta della classifica, e con qualche timida speranza di entrare in corsa per la promozione diretta. Così non è andata, e allora adesso entrambe dovranno stringere i denti e provare a rimanere fuori dai guai perché nessuna delle due sembra psicologicamente attrezzata per affrontare un playout… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B: TORNA IL CAMPIONATO CADETTO!

Alle ore 14:00 di sabato 1 maggio i risultati di Serie B tornano a farci compagnia: siamo arrivati alla 35^ giornata, e il campionato cadetto riapre le sue porte dopo l’interruzione forzata di due settimane. La quarantena imposta al Pescara ha costretto allo stop, perché in caso contrario non si sarebbe potuta garantire la contemporaneità delle partite; ora dunque il torneo sarà atteso a un vero e proprio tour de force per rispettare i tempi e dare spazio a playoff e playout. Intanto per una volta si torna all’antico: le 10 partite che compongono il quadro della 35^ giornata verranno disputate alla stessa ora, e dunque già nel pomeriggio sapremo in che modo la classifica di Serie B sarà cambiata.

Mancano 360 minuti al termine della stagione regolare, qualche verdetto è già stabilito ma sono ancora tantissimi i motivi di interesse che accompagneranno le sfide; naturalmente a cominciare da quelle di questo sabato, con in più l’incertezza data dalla sosta. Vedremo allora quello che succederà sui vari campi; mentre aspettiamo che i risultati di Serie B ci accompagnino oggi, proviamo a studiare quali potrebbero essere alcuni dei temi che emergeranno dalla quartultima giornata di un campionato che come nelle ultime stagioni si è rivelato spettacolare e molto equilibrato, almeno nelle sue singole lotte.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Sfide interessanti nei risultati di Serie B attesi oggi: con l’Empoli ormai promosso e l’Entella condannato alla Serie C, gli altri verdetti sono ancora in via di definizione e allora attenzione a quello che succederà all’Arechi, dove la Salernitana spera ancora nella promozione diretta e potrebbe operare il sorpasso sul Lecce, chiedendo in questo senso una mano a un Cittadella che rischia ancora di non giocare la post season. La squadra di Fabrizio Castori ospita il Monza, con cui aveva perso nettamente all’andata: da allora però ha ritrovato quel ritmo che invece ha abbandonato i brianzoli, che ora rischiano seriamente di perdere altre posizioni e dunque di complicare il viaggio ai playoff, detto che con un grande finale potrebbero ancora centrare la promozione senza passare dagli spareggi. Per quanto riguarda la coda, il Cosenza ha una grande occasione ospitando il Pescara, il Vicenza non può sbagliare a Chiavari mentre rischiano incredibilmente Pordenone e Frosinone, con i ciociari che devono giocare contro un Pisa impegnato nella corsa ai playoff e i ramarri che invece troveranno una Reggiana agguerritissima, perché virtualmente retrocessa. Vedremo cosa ci diranno i campi tra poco…

RISULTATI SERIE B: 35^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Empoli

Ore 14:00 Brescia Spal

Ore 14:00 Cosenza Pescara

Ore 14:00 Cremonese Reggina

Ore 14:00 Entella Vicenza

Ore 14:00 Frosinone Pisa

Ore 14:00 Lecce Cittadella

Ore 14:00 Reggiana Pordenone

Ore 14:00 Salernitana Monza

Ore 14:00 Venezia Chievo

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 55

Venezia 53

Cittadella, Spal 50

Chievo 49

Reggina 47

Brescia, Pisa 44

Cremonese 43

Pordenone, Vicenza 41

Frosinone 40

Ascoli 37

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 29

Entella 23



