Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (35^ giornata)

Si avvicina il momento di un altro tuffo nei risultati di Serie B: siamo arrivati alla 35^ giornata, dunque siamo nel quartultimo turno di un campionato che sta regalando grandi emozioni e per il momento solo due verdetti, ovvero la promozione del Benevento e la retrocessione del Livorno. Venerdì 17 luglio, come ormai di consueto nel calendario post-lockdown, si giocheranno tutte le 10 partite: andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Si comincia con l’anticipo delle ore 18:45 che sarà Pescara Frosinone; alle ore 21:00 vivremo le altre 10 sfide e cioè Benevento Livorno, Cittadella Ascoli, Crotone Salernitana, Empoli Entella, Juve Stabia Chievo, Perugia Cremonese, Pisa Trapani, Pordenone Cosenza e Spezia Venezia. Come cambierà la classifica di Serie B dopo queste partite? Siamo pronti a scoprirlo, ma prima chiaramente dobbiamo fare un’analisi più approfondita all’interno di queste partite e dunque tuffiamoci a ipotizzare quali potrebbero essere i risultati che ci arriveranno dalla 35^ giornata del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare i risultati di Serie B per la 35^ giornata abbiamo parlato di due verdetti, ma in realtà ce ne sarebbe un terzo: grazie alla vittoria contro il Pordenone, il Crotone ha ufficializzato la sua partecipazione ai playoff. Non possiamo parlare di un traguardo fisso perché gli squali in questo momento sono i principali candidati alla promozione diretta, con un vantaggio di 5 punti sullo Spezia e un obiettivo che si sta avvicinando sempre di più. I liguri e forse gli stessi ramarri restano in corsa ma avrebbero bisogno di un mezzo miracolo, che dovrebbe essere intero per consentire a Frosinone e Cittadella di tornare in corsa; diciamo allora che i ciociari e i veneti devono blindare la loro posizione nella griglia degli spareggi, dove sperano di entrare anche Chievo e Pisa. In coda va registrata la crisi del Perugia che rischia addirittura la retrocessione; anche Cosenza e Trapani, che peraltro hanno vinto nell’ultima giornata, possono ancora salvarsi senza passare dai playout ma le occasioni per farlo sono sempre meno, per quanto riguarda lo spareggio per evitare la discesa in Serie C è tutto ancora in bilico e come sempre ci sono tante squadre ancora coinvolte, incredibile se pensiamo che mancano solo quattro giornate per chiudere la stagione regolare di Serie B.

RISULTATI SERIE B: 35^ GIORNATA

Ore 18:45 Pescara Frosinone

Ore 21:00 Benevento Livorno

Ore 21:00 Cittadella Ascoli

Ore 21:00 Crotone Salernitana

Ore 21:00 Empoli Entella

Ore 21:00 Juve Stabia Chievo

Ore 21:00 Perugia Cremonese

Ore 21:00 Pisa Trapani

Ore 21:00 Pordenone Cosenza

Ore 21:00 Spezia Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 77

Crotone 61

Spezia 56

Pordenone 55

Frosinone, Cittadella 52

Salernitana 50

Empoli 48

Chievo, Pisa 47

Entella 44

Cremonese 43

Ascoli 42

Pescara, Venezia, Perugia 41

Juve Stabia 38

Trapani (-2) 35

Cosenza 34

Livorno 21



