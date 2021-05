RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La lotta per la salvezza, diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA PER LA SALVEZZA

Davvero curiosa nei risultati Serie B dell’ultima giornata è la situazione che si è creata per la lotta salvezza, che ormai riguarda solamente Pordenone e Cosenza che questo pomeriggio si sfideranno in un vero e proprio spareggio in casa dei friulani, mentre le squadre dall’Ascoli in su sono salve e al contrario Reggiana e Pescara sono matematicamente retrocesse, al pari del fanalino di coda Entella che è spacciato già da qualche giornata. Questa situazione si spiega con il regolamento dei playout, che si disputano solo nel caso in cui il distacco tra la diciassettesima e la sedicesima classificata sia al massimo di 4 punti. Per Reggiana e Pescara è ormai matematicamente impossibile soddisfare questa condizione, dunque emiliani e abruzzesi sono retrocessi in Serie C. Il Cosenza è attualmente staccato di 7 punti dal Pordenone, ma vincendo in casa dei friulani si porterebe a -4 e imporrebbe la disputa dei playout, che sarebbero naturalmente di nuovo tra Pordenone e Cosenza, motivo per cui dall’Ascoli in su sono ormai tutte salve – d’altronde i marchigiani hanno ben 9 punti di vantaggio sul Cosenza, quindi non rischiano nulla anche in caso di quintultimo posto. Spiegazione lunga per una situazione molto semplice: in caso di vittoria casalinga o pareggio in Pordenone Cosenza si salvano i friulani e retrocedono i calabresi, che però con un colpaccio conquisterebbero i playout da giocasre proprio con il Pordenone. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI DECIDE PLAYOFF, PLAYOUT, CHI VA IN SERIE A

I risultati Serie B sono giunti al loro ultimo capitolo, almeno per quanto riguarda la stagione regolare. Infatti oggi, lunedì 10 maggio 2021, si giocheranno tutte le partite della trentottesima e ultima giornata della Serie B 2020-2021, campionato che emetterà dunque nel pomeriggio i verdetti che sono ancora in sospeso per quanto riguarda la stagione regolare, prima dei playoff e degli eventuali playout che completeranno la cadetteria.

Per prima cosa però naturalmente andiamo a presentare quali sono le dieci partite che ci daranno gli ultimi risultati Serie B del campionato, in contemporanea alle ore 14.00 che è diventato l’orario di riferimento per tutti nelle ultime quattro giornate, da quando cioè la Serie B è ripartita dopo la sosta di fine aprile imposta dal Covid: oggi pomeriggio dunque potremo seguire Chievo Ascoli, Cittadella Venezia, Empoli Lecce, Monza Brescia, Pescara Salernitana, Pisa Entella, Pordenone Cosenza, Reggina Frosinone, Spal Cremonese e Vicenza Reggiana. Con i verdetti di queste partite sarà finalemtne completa la classifica di Serie B e sapremo ad esempio chi sarà la seconda squadra promossa subito, che andrà a fare compagnia all’Empoli.

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA PROMOZIONE IN SERIE A

Presentando i risultati Serie B verso l’ultima giornata di campionato, è allora doveroso approfondire adesso proprio la questione legata alla seconda promozione, che sarà un affare riservato alla Salernitana oppure al Monza. Venerdì hanno vinto entrambe, la Salernitana magari approfittando anche del fortunato incrocio proprio contro il già promosso Empoli, conservando così due lunghezze di vantaggio nella classifica di Serie B sul Monza, a sua volta vittorioso a Cosenza. Va detto che i brianzoli avrebbero il vantaggio degli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti, ma naturalmente la Salernitana è in una posizione di forza grazie a quel +2 che si ribalterebbe in favore del Monza solo con due combinazioni di risultati, cioè una necessaria vittoria lombarda unita al pareggio oppure alla sconfitta della Salernitana, che in ogni altro caso sarebbe invece la seconda squadra promossa in Serie A. Per i campani sarebbe veramente un delitto lasciarsi sfuggire questa colossale occasione, anche perché giocheranno contro il già retrocesso Pescara, mentre il Monza dovrà vedersela col Brescia in un bellissimo derby lombardo, considerando che le Rondinelle sono in piena corsa per un posto ai playoff.

RISULTATI SERIE B, 38^ GIORNATA

Ore 14.00

Chievo Ascoli

Cittadella Venezia

Empoli Lecce

Monza Brescia

Pescara Salernitana

Pisa Entella

Pordenone Cosenza

Reggina Frosinone

Spal Cremonese

Vicenza Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 70*

Salernitana 66

Monza 64

Lecce 62

Venezia 58

Cittadella 56

Brescia, Chievo, Spal 53

Reggina 50

Cremonese 48

Frosinone 47

Pisa, Vicenza 45

Ascoli 44

Pordenone 42

Cosenza 35

Reggiana 34°

Pescara 32°

Entella 23°

* Già promosso

° Già retrocessa



