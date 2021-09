RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: chi deve riscattarsi? Live score

RISULTATI SERIE B: FANALINI DI CODA

Parlando dei risultati Serie B attesi nelle partite di oggi, abbiamo già accennato ad alcune squadre che sono ancora tristemente ferme a quota zero punti in classifica in questo nuovo campionato cadetto. Si tratta di Vicenza, Alessandria, Ternana e Pordenone, che tra l’altro scenderanno tutte in campo nelle prossime ore, di conseguenza l’analisi della situazione sul fondo della graduatoria della Serie B potrebbe essere molto interessante.

I risultati peggiori in assoluto sono stati quelli del Pordenone, che ha un pesantissimo -10 di differenza reti e cercherà di invertire la tendenza in una partita però assai difficile, cioè l’ostico derby del Nord-Est sul campo del Cittadella. Trasferta molto difficile anche per la Ternana, che giocherà infatti a Monza cercando i primi turni di un campionato che forse si sperava meno difficile per chi l’anno scorso aveva dominato in Serie C. Sempre per la serie “trasferte difficili”, ricordiamo che l’Alessandria sarà a Lecce, mentre il Vicenza sarà l’unica delle quattro a giocare in casa, ma contro il Pisa che è capolista a punteggio pieno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE B: ANCHE OGGI GRANDI SFIDE!

I risultati Serie B saranno protagonisti assoluti nelle prossime ore, dal momento che sabato 18 settembre 2021 sono in programma ben sette partite della quarta giornata del campionato cadetto 2021-2022, che ieri era cominciato con ben due anticipi ma poi vivrà un solo posticipo domani, in una domenica scarna dal momento che poi incomberà già il prossimo turno infrasettimanale.

La stagione dunque sta entrando nel vivo e cominciamo già ad avere alcuni spunti molto interessanti, ad esempio nella classifica di Serie B prima di questa giornata erano ancora a punteggio pieno con tre vittorie su tre e dunque 9 punti Brescia, Pisa ed Ascoli, un terzetto a dire il vero anomalo, nel quale solo le Rondinelle – che hanno già giocato ieri – erano verosimilmente attese nella lotta ai vertici della Serie B. Naturalmente il cammino è ancora lunghissimo, chi resisterà in vetta dopo questo quarto turno?

LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, diamo uno sguardo più dettagliato adesso a tutte le partite che ci forniranno oggi i risultati Serie B per la quarta giornata. Si comincerà alle ore 14.00, fascia di riferimento per il sabato della cadetteria, quando saranno infatti in programma ben cinque partite, cioè esattamente la metà dell’intero turno: per la precisione, si tratterà di Ascoli Benevento, Lecce Alessandria, Monza Ternana, Perugia Cosenza e Reggina Spal.

A quel punto, avremo ancora da vivere i due posticipi del sabato, partite molto interessanti dal momento che si tratterà alle ore 16.15 di Vicenza Pisa e alle ore 18.30 di Cittadella Pordenone, con biancorossi e friulani alla ricerca ancora dei primi punti stagionali nella classifica di Serie B, che non sarà però facile ottenere contro avversarie di livello quali Pisa e Cittadella.

RISULTATI SERIE B, 4^ GIORNATA: PARTITE E ORARI

Ore 14.00

Ascoli Benevento

Lecce Alessandria

Monza Ternana

Perugia Cosenza

Reggina Spal

Ore 16.15

Vicenza Pisa

Ore 18.30

Cittadella Pordenone

LA CLASSIFICA SERIE B

Brescia 10

Pisa, Ascoli 9

Frosinone 8

Parma 7

Cremonese, Cittadella 6

Reggina, Monza 5

Spal, Benevento, Perugia 4

Crotone, Cosenza 3

Como, Lecce 2

Vicenza, Alessandria, Ternana, Pordenone 0



