Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (5^ giornata)

RISULTATI SERIE B: IL PRIMO INFRASETTIMANALE!

I risultati di Serie B per martedì 21 settembre sono quelli che riguardano la 5^ giornata: è il primo turno infrasettimanale della stagione, dunque nel campionato cadetto potremmo assistere a qualche risultato a sorpresa visto che si torna in campo dopo tre giorni, e bisogna considerare che le varie squadre devono ancora carburare e smaltire del tutto le tossine derivate dalla preparazione estiva. Inoltre, altro argomento non secondario, non tutte hanno rose sufficientemente ampie per un turnover massiccio o comunque di qualità, e potrebbero pagare il fatto di dover far giocare le seconde linee o confermare titolari chiamati a uno sforzo ulteriore.

Sia come sia, possiamo dire che il quadro dei risultati di Serie B per questa 5^ giornata ci presenta, martedì, due partite alle ore 18:00 che sono Alessandria Ascoli e Benevento Cittadella, poi il programma proseguirà alle ore 20:30 con Cosenza Como, Crotone Lecce, Pisa Monza, Pordenone Reggina e Spal Vicenza. Aggiungendo che il turno infrasettimanale si concluderà domani con due posticipi, tuffiamoci ora nell’atmosfera dei risultati di Serie B presentando i temi principali delle partite di oggi, dando chiaramente uno sguardo alla classifica per avere ulteriori informazioni.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Mancano poche ore al via del martedì dedicato ai risultati di Serie B, e possiamo citare subito il Pisa: incredibilmente la squadra nerazzurra si è spinta in testa alla classifica a punteggio pieno, e oggi ha un ulteriore test di maturità visto che all’Arena Garibaldi arriva il Monza, squadra partita con il freno a mano tirato ma il cui valore è assolutamente da promozione. Tra chi spera di andare ad agganciare i toscani c’è l’Ascoli, reduce dalla prima battuta d’arresto contro il Benevento; e il Cittadella, che va proprio a giocare al Vigorito contro i sanniti, in quello che può essere considerato il big match della 5^ giornata.

Altra partita da non perdere è senza ombra di dubbio Crotone Lecce, perchè le due squadre sono tra le principali candidate alla promozione e sperano dunque di fare un passo avanti ulteriore; in coda invece è già abbastanza critica la situazione di Alessandria e Vicenza, il LaneRossi è ospite di una Spal il cui avvio di Serie B è stato tutt’altro che entusiasmante e che punta ora a risalire la corrente nella classifica del campionato cadetto. Tra poco scopriremo i risultati della 5^ giornata, non ci resta che metterci comodi e aspettare…

RISULTATI SERIE B, 5^ GIORNATA

ore 18:00 Alessandria Ascoli

ore 18:00 Benevento Cittadella

ore 20:30 Cosenza Como

ore 20:30 Crotone Lecce

ore 20:30 Pisa Monza

ore 20:30 Pordenone Reggina

ore 20:30 Spal Vicenza

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 12

Brescia 11

Frosinone, Cremonese, Cittadella, Ascoli 9

Reggina 8

Parma, Benevento 7

Monza 6

Perugia, Lecce 5

Spal, Cosenza 4

Crotone 3

Como 2

Ternana 1

Alessandria, Vicenza, Pordenone 0



