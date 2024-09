RISULTATI SERIE B: SI TORNA DOPO LA SOSTA!

Abbiamo cinque partite per i risultati Serie B: la quinta giornata prosegue sabato 14 settembre dopo l’anticipo di Cesena, e dunque avremo metà del programma di questo turno che è naturalmente quello della sosta per gli impegni delle nazionali. I risultati Serie B vanno in scena alle ore 15:00, unico orario per le partite del giorno: possiamo ricordarle insieme, si tratterà dunque di Bari Mantova, Brescia Frosinone, Cittadella Catanzaro, Cremonese Spal e Juve Stabia Palermo, il programma si chiuderà poi domenica con le ultime quattro gare che ci terranno compagnia dando anche una nuova definizione alla classifica.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Cesena beffata, Mantova super! Diretta gol live score (1 settembre 2024)

Per il momento i risultati Serie B ci forniscono un quadro ancora parecchio ingarbugliato: prima della sosta avevamo tre squadre al comando della classifica, con qualche big già in affanno e altre che si devono ancora lanciare. Naturalmente però, avendo giocato solo quattro turni, alcune situazioni sono figlie di un calendario che può essere particolarmente ostico, pur se è vero che in certi casi si è già provveduto a cambiare in panchina, per esempio la Sampdoria ha esonerato Andrea Pirlo dopo un altro avvio a singhiozzo e lo ha sostituito con Andrea Sottil, che torna ad allenare nel campionato cadetto dopo l’esperienza di Ascoli.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La Cremonese sbanca a Sassuolo! Diretta gol live score (oggi 31 agosto 2024)

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE INGARBUGLIATA

I risultati Serie B per questa quinta giornata ci propongono oggi alcune partite molto interessanti: la Juve Stabia per esempio è una delle tre squadre che sono in testa alla classifica, le Vespe hanno stupito soprattutto per aver subito un solo gol in quattro partite e oggi se la vedono con il Palermo, una delle presunte big che però hanno iniziato il loro campionato con qualche problema di troppo. A proposito di questo va citato ovviamente il Bari: salvo attraverso il playout lo scorso anno, il club pugliese anche in questa stagione sembra non essere riuscito a invertire la tendenza e si trova già in una posizione complicata di classifica.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: vola la Juve Stabia! (3^ giornata, 28 agosto 2024)

Per il resto, sarà interessante vedere cosa succederà allo Zini: la Cremonese ha già perso due volte ma due settimane fa ha segnato quattro gol sul campo del Sassuolo, lo Spezia però, a differenza dello scorso anno, ha avuto un roboante avvio e infatti divide la prima posizione in classifica con la già citata Juve Stabia e con il Pisa. Sarà un sabato pomeriggio molto intrigante quello dedicato ai risultati Serie B, non resta ora che valutare quello che succederà sui vari campi e poi aspettare che arrivino le partite della domenica per avere il quadro definitivo anche per quanto riguarda la classifica.

RISULTATI SERIE B: 5^ GIORNATA

Ore 15:00 Bari Mantova

Ore 15:00 Brescia Frosinone

Ore 15:00 Cittadella Catanzaro

Ore 15:00 Cremonese Spezia

Ore 15:00 Juve Stabia Palermo

CLASSIFICA SERIE B

Pisa, Juve Stabia, Spezia 8

Reggiana, Mantova, Cittadella 7

Cremonese, Cesena, Salernitana, Sudtirol, Brescia 6

Catanzaro, Sassuolo 5

Modena, Palermo 4

Frosinone, Carrarese 3

Sampdoria, Bari 2

Cosenza 1