RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DOMENICA CON CINQUE PARTITE

Arriva il mese di settembre e continuano a farci compagnia i risultati Serie B, perché naturalmente c’è da completare la quarta giornata del campionato cadetto, che è cominciata ieri con cinque partite e si completerà con altrettanti incontri che saranno in programma per questa sera, domenica 1° settembre 2024. Poi ci sarà la sosta per le nazionali, ma grazie al turno infrasettimanale è già successo tanto e stasera avremo una classifica di Serie B che già regala qualche spunto intrigante.

Andiamo allora subito a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore, tenendo naturalmente in considerazione il fatto che oggi ci sarà una sola fascia oraria, dal momento che tutte le partite per i risultati Serie B della domenica avranno inizio alle ore 20.30: si tratterà di Catanzaro Carrarese, Frosinone Juve Stabia, Mantova Salernitana, Palermo Cosenza e Spezia Cesena, naturalmente fra loro ci sono tutte le formazioni che nel turno infrasettimanale hanno giocato di mercoledì.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: CAPOLISTA A SORPRESA

Adesso vogliamo rendere merito alla Juve Stabia, in copertina per i risultati Serie B dal momento che le Vespe campane sono entrate in questa quarta giornata del nuovo campionato di Serie B 2024-2025 con il ruolo di capolista in classifica a pari merito con la Reggiana. Un avvio davvero eccellente, a maggior ragione naturalmente se si considera che la Juve Stabia è una neopromossa dalla Serie C. Il cammino evidentemente è ancora lunghissimo, tuttavia mister Guido Pagliuca e i suoi ragazzi l’hanno cominciato benissimo.

Per la Juve Stabia infatti ci sono state prima due eccellenti trasferte, con il colpaccio per 1-3 a Bari nella prima giornata e il comunque ottimo pareggio per 0-0 a Catanzaro alla seconda, poi ecco finalmente il debutto casalingo e subito una vittoria anche davanti ai propri tifosi, per 1-0 contro il Mantova. Spicca allora il dato di un solo gol subito dall’ottima difesa delle Vespe, che stasera sono attese dall’ostica trasferta a Frosinone, che ci dirà di più sulla loro forza.

RISULTATI SERIE B, 4^ GIORNATA

ore 20.30

Catanzaro Carrarese

Frosinone Juve Stabia

Mantova Salernitana

Palermo Cosenza

Spezia Cesena