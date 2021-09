Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (6^ giornata)

RISULTATI SERIE B: IN CAMPO PER LA 6^ GIORNATA

Archiviato il turno infrasettimanale, i risultati di Serie B tornano a farci compagnia sabato 25 settembre: vivremo oggi 6 delle 10 sfide previste per la 6^ giornata, in un programma davvero fitto che animerà nuovamente un campionato cadetto già ricco di spunti. Nel dettaglio, come sempre si inizia a giocare alle ore 14:00 e in questa fascia oraria vivremo Ascoli Brescia, Cittadella Lecce, Como Benevento e Monza Pordenone; alle ore 16:15 il primo posticipo del sabato sarà Reggina Frosinone, mentre alle ore 18:30 il calendario prevede Cosenza Crotone.

Dunque, staremo a vedere quello che succederà; il turno infrasettimanale ci ha raccontato di parecchie sorprese ma anche squadre che sono riuscite a confermarsi, naturalmente bisogna prendere con le pinze ogni tentativo di bilancio ma intanto, mentre aspettiamo che per i risultati di Serie B si cominci a giocare, proviamo a fare un’analisi approfondita su quelli che sono i temi principali.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque ecco un altro appuntamento per i risultati di Serie B: dovremo aspettare per vedere in campo il Pisa capolista, i toscani martedì sera hanno battuto un Monza che ha bisogno di rialzare la testa e proverà a farlo contro il Pordenone, che finalmente ha trovato il primo gol e il primo punto di un campionato fino a qui complicatissimo. Alle spalle del Pisa continua a esserci l’Ascoli, passato anche ad Alessandria: per i marchigiani quattro vittorie in cinque partite e ora la sfida al Brescia di Pippo Inzaghi, che dopo aver vinto le prime tre ne ha pareggiate due in fila, restando comunque in terza posizione.

Molto bene il concreto Benevento, in risalita sembrano esserci Lecce e Perugia che, entrambe con 8 punti nella classifica di Serie B, sono reduci da un tris esterno molto importante. Discorso diverso per il Cittadella, che ha un punto in più ma è anche stato nettamente battuto al Vigorito, e soprattutto per il Parma: i ducali giocheranno domenica, ma intanto la loro classifica non rispecchia quelle che sono le ambizioni e dunque ci sarà bisogno di un immediato colpo di reni. Staremo a vedere cosa succederà tra poco sui campi per i risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 6^ GIORNATA

ore 14:00 Ascoli Brescia

ore 14:00 Cittadella Lecce

ore 14:00 Como Benevento

ore 14:00 Monza Pordenone

ore 16:15 Reggina Frosinone

ore 18:30 Cosenza Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 15

Ascoli 12

Brescia 11

Benevento 10

Frosinone, Cremonese, Reggina, Cittadella 9

Perugia, Lecce 8

Spal, Parma, Cosenza 7

Monza 6

Ternana 4

Crotone 3

Como 2

Pordenone 1

Vicenza, Alessandria 0



