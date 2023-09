RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: ritorna Stroppa! Live score 6^ giornata (oggi 23 settembre 2023)

RISULTATI SERIE B: IL NUOVO ALLENATORE

Come abbiamo già detto presentando i risultati di Serie B, la Cremonese ha un nuovo allenatore: è saltata la prima panchina, e ancora una volta Davide Ballardini ha dimostrato che il suo rendimento è molto più alto quando prende una squadra in corsa. Salutato il romagnolo, la Cremonese si è affidata a Giovanni Stroppa: il tecnico di Mulazzano torna ad allenare dopo aver condotto il Monza in Serie A e quell’esonero arrivato dopo sei giornate nel massimo campionato, in cui aveva fatto un solo punto (con Raffaele Palladino i brianzoli hanno poi superato quota 50, dando ragione alla decisione presa da Adriano Galliani).

Stroppa dunque in Serie B ha già allenato: oltre al Monza, era anche stato l’artefice della promozione del Crotone, portato in Serie A per la seconda volta nella sua storia con un passo da 68 punti in 38 giornate. Prima ancora aveva timbrato l’ascesa in Serie B con il Foggia, che aveva condotto al nono posto nel campionato cadetto con 58 punti in 42 giornate. Ora la nuova sfida della Cremonese, che ha costruito una squadra per tentare l’assalto immediato alla Serie A: vedremo come si comporterà, l’esordio avviene allo Zini contro l’Ascoli e sarà già una partita in cui dare risposte. (agg. di Claudio Franceschini)

SEI PARTITE OGGI!

I risultati di Serie B ci consegnano oggi sei partite: sono valide per la sesta giornata, inaugurata ieri sera dall’anticipo Palermo Cosenza. Siamo ancora all’inizio della stagione, dunque è ancora abbastanza presto per fare chissà quali calcoli o previsioni sui vari obiettivi; abbiamo però una classifica che in questo momento sta parlando, e per esempio ci dice di un Parma che, dopo aver demolito il Catanzaro, sta provando ad andare in fuga (lo vedremo in capo domani) e un Lecco che al contrario non ha ancora fatto punti, anche se i bluceleste hanno giocato solo due delle cinque partite disponibili e dunque bisognerà valutarli più avanti.

Oggi comunque avremo Brescia Venezia, Cremonese Ascoli, Feralpisalò Pisa, Modena Lecco e Ternana Sudtirol; alle ore 16:15 invece il posticipo Spezia Reggiana. Vedremo cosa succederà sui vari campi, e appunto come cambierà la classifica del campionato cadetto; attenzione soprattutto a Brescia Venezia, perché virtualmente le rondinelle potrebbero essere al primo posto avendo vinto entrambe le gare che hanno sin qui disputate, ma i lagunari sono la prima inseguitrice del Parma e sono ripartiti davvero a spron battuto dopo i playoff della passata stagione.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Avremo dunque sei partite per i risultati di Serie B di oggi: il Parma ha avuto il primo grande botto della stagione, demolendo un Catanzaro che stava volando e ridimensionandolo per prendersi una prima posizione solitaria che ora ovviamente conta di mantenere sino in fondo, sapendo comunque che ci potrebbero essere degli inevitabili scossoni nell’arco di una stagione lunga e tortuosa. Il Venezia come già detto è la prima inseguitrici, poi arrivano Modena, Palermo e Catanzaro: i canarini hanno anche una partita in meno rispetto alla concorrenza e sono ancora imbattuti.

Un campionato intenso, nel quale è già saltato il primo allenatore: oggi la Cremonese ospiterà l’Ascoli con Giovanni Stroppa in panchina, il tecnico di Mulazzano torna a confrontarsi con il campionato di Serie B e con una squadra che è partito con grandi ambizioni, perché dopo la retrocessione i grigiorossi puntano ovviamente a tornare immediatamente al piano di sopra. Tra poco i campi forniranno dunque le loro insindacabili risposte sui risultati di Serie B per questa sesta giornata di campionato…

RISULTATI SERIE B: 6^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Venezia

Ore 14:00 Cremonese Ascoli

Ore 14:00 Feralpisalò Pisa

Ore 14:00 Modena Lecco

Ore 14:00 Ternana Sudtirol

Ore 16:15 Spezia Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Parma 13

Venezia 11

Palermo, Modena, Catanzaro 10

Sudtirol, Cittadella, Cosenza 8

Bari, Como 7

Brescia, Cremonese 6

Pisa 4

Reggiana, Ascoli 3

Sampdoria 2

Ternana, Spezia, Feralpisalò 1

Lecco 0











