RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SABATO CON TRE SOLE PARTITE

I risultati Serie B ci faranno compagnia anche oggi, sabato 28 settembre 2024, ma la prima notizia da mettere in evidenza è che la settima giornata del campionato cadetto – diversamente dal solito – sarà fortemente sbilanciata verso la domenica e anche il lunedì, tanto che al sabato pomeriggio resteranno solamente tre partite, che potremmo quindi definire questa volta come anticipi, al pari di Cittadella Frosinone che ha aperto il turno di fine settembre già ieri sera.

Detto quindi di un programma decisamente anomalo, sicuramente condizionato dal fatto che diverse squadre di Serie B nei giorni scorsi hanno giocato nei sedicesimi di Coppa Italia, possiamo comunque adesso mettere in evidenza quali saranno le tre partite che oggi ci terranno compagnia per i risultati Serie B, dandoci comunque spunti significativi anche per la classifica. Saranno tutte in contemporanea alle ore 15.00 e si tratterà per la precisione di Bari Cosenza, Carrarese Reggiana e Sassuolo Spezia.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SUL SASSUOLO

Possiamo allora mettere il Sassuolo in copertina fra le squadre che animeranno il sabato pomeriggio in compagnia dei risultati Serie B e questo grazie anche alla già citata Coppa Italia, dal momento che i neroverdi emiliani arrivano dalla grande soddisfazione di un successo per 0-2 sul campo di una squadra di Serie A, cioè il Lecce, che ha spalancato al Sassuolo la porta degli ottavi di finale, dove il prossimo avversario sarà il Milan, per vivere una prestigiosa trasferta allo stadio Giuseppe Meazza.

Ci si penserà a dicembre, nel frattempo l’attenzione torna tutta sui risultati Serie B con notizie comunque sempre buone per il Sassuolo, che infatti è reduce dalla vittoria sul campo del Cosenza di sabato scorso e da quella a Carrara della settimana precedente, per cui dopo la sosta i neroverdi hanno sempre vinto. Curiosamente però lo hanno fatto sempre in trasferta, mentre in casa l’ultimo precedente è ancora il pesante ko per 1-4 contro la Cremonese del 31 agosto scorso. Sarà un motivo di fiducia per gli ospiti dello Spezia?

RISULTATI SERIE B, 7^ GIORNATA

ore 15.00

Bari Cosenza

Carrarese Reggiana

Sassuolo Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 16

Spezia 12

Sassuolo 11

Cremonese, Mantova 10

Brescia, Sudtirol 9

Modena, Bari, Cesena, Reggiana, Palermo, Juve Stabia 8

Salernitana, Cittadella 7

Catanzaro 6

Sampdoria 5

Cosenza (-4) 4

Carrarese, Frosinone 3