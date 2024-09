DIRETTA COSENZA SASSUOLO, I TESTA A TESTA

Siamo quasi arrivati alla diretta di Cosenza Sassuolo, che ha un solo precedente: i neroverdi come noto hanno raggiunto la Serie A nel 2013 e non l’hanno più mollata fino allo scorso maggio, i lupi nel massimo campionato non sono mai stati e questo genera il fatto che Cosenza Sassuolo non si sia mai disputata in un contesto di torneo di qualunque categoria, ma l’unica sfida mai andata in scena tra queste due squadre risale curiosamente all’anno scorso. Eravamo a metà agosto per il primo turno di Coppa Italia, al San Vito: aveva vinto il Sassuolo, con uno spettacolare 2-5 ai tempi supplementari.

Vantaggio Cosenza con rigore di Gennaro Tutino, ribaltone firmato Nedim Bajraim e Andrea Pinamonti (rigore), al 90’ il 2-2 di Simone Mazzocchi. Si era andati all’extra time, dove la maggiore qualità della squadra neroverde aveva fatto la differenza: alla fine del primo tempo supplementari Emil Konradsen Ceide aveva realizzato il gol del nuovo sorpasso da parte del Sassuolo, che poi nel giro di tre minuti aveva definitivamente chiuso i giochi con una doppietta di Samuele Mulattieri. La stagione però si sarebbe chiusa malissimo per gli emiliani e molto meglio per i lupi, in ogni caso noi siamo davvero curiosi di scoprire come andranno le cose tra poco al San Vito. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV COSENZA SASSUOLO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cosenza Sassuolo dovrete necessariamente abbonarvi a DAZN, unica emittente che trasmetterà per tutta la stagione le gare di Serie B.

Preferite la diretta streaming? Nessun problema, DAZN attraversa smartphone, tablet, pc e console di gioco offrirà a tutti gli abbonati la possibilità di guardare l’incontro su tutti i dispositivi.

RENDIMENTI UGUALI

Stesso andamento per le due squadre nonostante una classifica diversa: la diretta Cosenza Sassuolo vede sfidarsi due formazioni con lo stesso rendimento iniziale di campionato ovvero due vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta. La gara si giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 15:00.

Parlavamo di classifica diversa e questo è dovuto ai quattro punti di penalizzazione inflitti ai Lupi, capaci di tornare al successo dopo tre gare senza vittoria di fila grazie al 2-1 inflitto alla Sampdoria con gol di D’Orazio e Strizzolo.

Il Sassuolo invece era reduce dall’1-1 di Bari e dal 4-1 subito dalla Cremonese prima di timbrare il cartellino con una Vittori in virtù del 2-0 contro la Carrarese grazie alle reti di Mulattieri e Thorstvedt nel secondo tempo di gioco.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SASSUOLO

Ora è arrivato il momento delle probabili formazioni della diretta Cosenza Sassuolo. I padroni di casa si schiereranno secondo il 3-4-1-2: Micai tra i pali, difesa a tre con Hristov, Camporese e Caporale. Agiranno da esterni Ciervo e D’Orazio con Charlys e Kouan. Florenzi sarà il trequartista dietro a Mazzocchi e Strizzolo.

I neroverdi si disporranno invece con il modulo 4-3-3. In porta Moldovan, pacchetto arretrato composto da Toljan, Lovato, Romagna e Doig. Iannoni e Thorstvedt mezzali con Boloca regista. In attaccoVolpato, Mulattieri e Laurienté.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COSENZA SASSUOLO

Le quote per le scommesse sulla diretta Cosenza Sassuolo sono molto equilibrate tra loro con nessuna vera grande favorita. Parte leggermente avanti il club neroverdi a 2.63 contro i 2.70 dei padroni di casa mentre la X del pareggio è data a 2.63.

Entrambe le squadre a segno sono quotate 1.75 contro i 2.05 del No Gol. Infine Over e Under 2.5 rispettivamente a 2 e 1.85.