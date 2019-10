Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (7^ giornata)

Parliamo dei risultati di Serie B legati alle partite di sabato 5 ottobre: siamo nella settima giornata del campionato cadetto e questo turno è già stato inaugurato dal tradizionale anticipo del venerdì, che questa volta era Perugia Pisa. Ci sono sei sfide da seguire oggi: di fatto il calendario torna quello classico con una preminenza del sabato rispetto alle dieci gare della singola giornata. Come sempre si inizia alle ore 15:00 e in programma nel primo pomeriggio avremo Cosenza Venezia, Crotone Entella, Livorno Chievo, Pordenone Empoli e Spezia Benevento. Il primo posticipo del turno sarà alle ore 18:00 e si tratterà di Trapani Juve Stabia; dunque adesso lanciamoci nell’analisi di queste partite provando ad analizzare i temi centrali del giorno mentre aspettiamo che si giochi per i risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B: GLI ANTICIPI

Nel sabato dedicato ai risultati del Serie B troviamo in campo alcune delle squadre che occupano le prime posizioni della classifica: la capolista Empoli spera di ripetere quanto fatto due anni fa e cioè dominare il campionato, avendo iniziato meglio rispetto ad allora ma rischiando sul campo di un Pordenone che al Bottecchia ha già dimostrato di sapersela giocare con tutti. Proverà ad approfittarne il Benevento, che potrebbe acuire la crisi di uno Spezia che non è ancora riuscito a esprimere il suo potenziale e rischia dunque un’altra stagione di delusioni. Attenzione poi alla voglia di riscatto dell’Entella, che dopo aver iniziato alla grande con tre vittorie si è seduta ma resta comunque in zona playoff, obiettivo che sicuramente può centrare al termine della stagione regolare. Altre squadre fanno parte della zona bassa della classifica; spicca soprattutto la partita di Erice, tra due neopromosse che vanno a caccia di punti pesanti per la salvezza. Vedremo allora come andranno le cose in campo…

RISULTATI SERIE B, 7^ GIORNATA

Ore 15:00 Cosenza Venezia

Ore 15:00 Crotone Entella

Ore 15:00 Livorno Chievo

Ore 15:00 Pordenone Empoli

Ore 15:00 Spezia Benevento

Ore 18:00 Trapani Juve Stabia

CLASSIFICA SERIE A

Empoli 14

Salernitana 13

Ascoli, Benevento 12

Crotone, Perugia, Entella 11

Cremonese 10

Pisa, Cittadella 9

Pordenone, Venezia 8

Chievo, Pescara 7

Frosinone 5

Spezia, Livorno, Trapani 4

Cosenza 3

Juve Stabia 1



