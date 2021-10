Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI RIPARTE DOPO LA SOSTA!

I risultati di Serie B si ripresentano dopo la sosta per le nazionali: senza anticipi del venerdì si riparte dunque sabato 16 ottobre con le partite dell’ottava giornata, che oggi saranno 7 e naturalmente contribuiranno subito a dare un’altra definizione alla classifica. Studiamole dunque insieme: la partenza è alle ore 14:00 e nel primo pomeriggio vivremo quattro sfide che saranno Ascoli Lecce, Crotone Pisa, Vicenza Reggina e Pordenone Ternana.

Saranno due le gare delle ore 16:15, per la precisione Cosenza Frosinone e Perugia Brescia; alle ore 18:30 il sabato si concluderà con Como Alessandria. Dovremo poi aspettare la domenica per vedere la conclusione di questo turno, ma intanto chiaramente in queste sette partite ci sarà tanta carne al fuoco; possiamo quindi iniziare il nostro viaggio all’interno dei risultati di Serie B per scoprire quello che potrebbe succedere sui vari campi coinvolti, e appunto valutare come cambierà la classifica di un campionato sempre entusiasmante.

RISULTATI SERIE B: RISULTATI E CONTESTO

La capolista gioca oggi per i risultati di Serie B: il Pisa, ancora imbattuto e con sei vittorie in sette partite, è ospite di un Crotone il cui avvio di campionato non ha pareggiato le attese che c’erano su una squadra candidata a tornare subito in Serie A. I toscani sperano di prendersi altri 3 punti utili a scavare il vuoto e mettere fieno in cascina: da queste parti si parla ancora di salvezza o al massimo di un posto nella griglia dei playoff, ma è chiaro che una giornata in più passata in testa alla classifica aumenta il grande sogno di tornare in Serie A dopo 31 anni.

Alle spalle del Pisa la Cremonese che sarà impegnata domani, poi l’Ascoli: il big match è quello del Del Duca, arriva nelle Marche un Lecce che ha schiantato il Monza riprendendo quota, e iniziando a far capire perché anche in questa stagione è considerata tra le favorite per salire di categoria. Guardando invece alla coda della classifica, il Pordenone non può sbagliare contro la Ternana mentre è particolarmente delicata Como Alessandria, la partita che mette a confronto le due neopromosse. Tra poco per i risultati di Serie B si inizierà a giocare, e noi non vediamo l’ora di tornare a raccontare le emozioni del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: 8^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Lecce

Ore 14:00 Crotone Pisa

Ore 14:00 Vicenza Reggina

Ore 14:00 Pordenone Ternana

Ore 16:15 Cosenza Frosinone

Ore 16:15 Perugia Brescia

Ore 18:30 Como Alessandria

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 19

Cremonese 15

Brescia, Lecce 14

Ascoli 13

Benevento, Cittadella 12

Frosinone, Perugia, Reggina, Cosenza 10

Parma, Monza 9

Spal 8

Ternana 7

Como 6

Crotone, Alessandria 4

Vicenza 3

Pordenone 1



