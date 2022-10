Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI 7 PARTITE!

Con i risultati di Serie B andiamo a parlare delle partite che si giocano sabato 8 ottobre, e sono valide per la 8^ giornata: si parte come di consueto alle ore 14:00, doppia novità rispetto alle ultime settimane perché questa volta le gare delle ore 16:15 saranno due, e soprattutto si giocheranno solo sette sfide oggi perché ne avremo due la domenica, cosa che fino a questo momento non era mai successa prima. Cambia il calendario, non cambiano le emozioni: anche questo sabato i risultati di Serie B ci terranno compagnia per un turno davvero intenso.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Cadono Brescia e Reggina! Diretta gol live score

Come poi la classifica evolverà lo scopriremo; noi al momento possiamo dire che dopo l’ultima giornata le squadre al comando sono diventate tre, a Reggina e Brescia si è aggiunto il Bari che rimane per il momento l’unica a non aver ancora perso in questo torneo. Sul fondo invece soffrono tantissimo Perugia e Como, mentre il Pisa ha battuto un colpo con il ritorno di Luca D’Angelo, andando a vincere proprio al Renato Curi. Vedremo allora quello che succederà sui vari campi, adesso aspettando i risultati di Serie B facciamo un rapido excursus sui temi principali.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: Genoa ok, Reggina e Brescia in testa!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CLASSIFICA

Una delle partite più interessanti nel panorama dei risultati di Serie B per questo sabato è certamente il derby calabrese: la Reggina, esattamente come il Brescia, ha perso una settimana fa mancando la fuga giusta e dunque per Pippo Inzaghi si tratta di andare a caccia di immediato riscatto, ma non sarà semplice perché il Cosenza di Davide Dionigi sta facendo molto bene e anche al Granillo può rappresentare una minaccia. Lo stesso Brescia ospita il Cittadella nel tentativo di ripartire, mentre il Bari che sta dando una bella impronta al campionato, ed è reduce dai 6 gol rifilati alle rondinelle, se la vede a Venezia contro una squadra che finalmente appare in crescita e su livelli vicini a quelli attesi.

Risultati Serie B, classifica/ Brescia e Reggina in coppa al vertice!

Avremo poi la sfida tra Pisa e Parma, l’Ascoli che era partito bene e poi si è seduto ospita il Modena che nella 7^ giornata si è permesso di battere la Reggina, poi attenzione a Ternana Palermo con le fere di Cristiano Lucarelli che stanno volando, a differenza dei rosanero di Eugenio Corini che si sono inceppati e nell’ultima giornata hanno perso in casa contro il ritrovato Sudtirol. Aspettiamo adesso i verdetti dei campi per i risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 8^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Modena

Ore 14:00 Brescia Cittadella

Ore 14:00 Pisa Parma

Ore 14:00 Ternana Palermo

Ore 14:00 Venezia Bari

Ore 16:15 Frosinone Spal

Ore 16:15 Reggina Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Reggina, Bari, Brescia, Genoa 15

Ternana 13

Frosinone, Parma 12

Cagliari, Cosenza 11

Sudtirol 10

Spal, Ascoli 9

Venezia, Benevento, Cittadella 8

Palermo 7

Modena 6

Pisa 5

Perugia 4

Como 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA