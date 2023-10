Risultati Serie B, classifica/ Le partite iniziano! Diretta gol live score (9^ giornata, oggi 7 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Stanno per prendere il via le partite per i risultati di Serie B, e bisogna dire che per un Palermo che sta facendo benissimo abbiamo una Sampdoria incredibilmente penultima in classifica, certo anche a causa dei 2 punti di penalizzazione ma in realtà ancora incapace di affrontare la sua nuova realtà. I blucerchiati hanno perso anche contro il Catanzaro: a Marassi il bilancio è disastroso e ci parla di quattro sconfitte in altrettante partite, in precedenza su questo campo erano passate Pisa, Venezia e Cittadella. L’unica vittoria rimane quella dell’esordio, a Terni: da quel momento Andrea Pirlo, la cui panchina scotta, ha fatto 2 punti in sei gare pareggiando contro Cremonese e Parma, sempre in trasferta per l’appunto.

Al momento non basta nemmeno l’ottimo rendimento di Estanis Pedrola, già autore di 3 gol; la Sampdoria ha bisogno di ritrovarsi tra le mura del Luigi Ferraris, oggi intanto ha la possibilità di mettere a segno un bel colpo esterno contro un Ascoli allo stesso modo in difficoltà, perché se non altro fuori casa la Sampdoria ha 5 punti in tre partite e dunque non sta nemmeno facendo malissimo. La classifica piange, servono punti immediati: vedremo cosa succederà oggi al Del Duca, noi però adesso ci mettiamo comodi e lasciamo che a parlare siano i primi campi coinvolti perché per i risultati di Serie B finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

IL PALERMO

Studiando i risultati di Serie B per questa nona giornata dobbiamo parlare del rendimento di Palermo: Eugenio Corini lo scorso anno aveva lottato per i playoff, ma un sensibile calo a metà stagione aveva impedito ai rosanero di timbrare l’obiettivo. Ora il Palermo, con un anno di esperienza in più e lo stesso allenatore, è partito con il vento in poppa: ricordiamo che deve recuperare la partita contro il Brescia, per cui abbiamo 16 punti in sette giornate.

Palermo che sarebbe anche imbattuto, se non avesse subito gol nel finale contro il Cosenza: quella contro i lupi, al Renzo Barbera, è l’unica sconfitta in campionato di una squadra che fuori casa ha già saputo battere Reggiana, Ascoli e soprattutto Venezia, mentre a domicilio ha superato Feralpisalò e Sudtirol. Affermazioni importanti anche contro squadre che lottano per lo stesso obiettivo; al momento i rosanero hanno segnato 9 gol subendone 3, già con tre clean sheet, ma soprattutto a Venezia si è sbloccato Matteo Brunori che quest’anno può contare anche sulla preziosissima collaborazione di Leonardo Mancuso. Oggi la partita contro il Modena sarà difficile, ma questo Palermo può sicuramente espugnare il Braglia e magari avvicinare la vetta della classifica di Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

IL PARMA VA AL PENZO!

Abbiamo un nuovo appuntamento dedicato ai risultati di Serie B: sabato 7 ottobre si giocano ben sette partite della nona giornata, un turno che sarà chiuso domani da due posticipi e che per l’occasione cambia leggermente il suo formato. Ovvero, solo quattro partite si giocheranno alle ore 14:00 e sono Cosenza Lecco, Modena Palermo, Reggiana Bari e Sudtirol Catanzaro; di conseguenza ne avremo ben tre alle ore 16:15, nello specifico Ascoli Sampdoria, Cittadella Ternana e Venezia Parma, e possiamo già dire che questo del Penzo è il big match della nona giornata che potrebbe dirci molto anche a livello di classifica.

Il Parma infatti sta volando: ha messo insieme 20 punti e ne ha 4 di vantaggio sul Palermo, in netta ripresa e peraltro con una partita da recuperare. Oggi però la prima in classifica rischia parecchio, perché va sul campo di un Venezia che occupa la terza posizione in compagnia del sorprendente Catanzaro: i lagunari dunque possono accorciare sensibilmente le distanze e magari salire al secondo posto, chiedendo un aiuto al Modena che ospita il Palermo in un’altra sfida molto intrigante. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa succederà nei risultati di Serie B questo sabato pomeriggio…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando al quadro dei risultati di Serie B, e lo scenario che ci si presenta è davvero intrigante. Come detto il Parma sta già facendo le prove per la fuga giusta, ma le avversarie non vogliono mollare: tra queste potevamo sicuramente aspettarci il Venezia e magari anche il Palermo (che, sulla carta, potrebbe essere a un solo punto dalla vetta), certamente non Catanzaro e Modena il cui obiettivo è certamente quello di qualificarsi per i playoff – anche i calabresi, costruiti con ambizioni – ma che forse non pensavano di poter essere così vicini al primo posto in classifica all’inizio di ottobre.

Sul fondo invece è crisi vera per la Sampdoria, che ha perso un’altra partita casalinga: Andrea Pirlo non sta ancora riuscendo a trovare la quadratura del cerchio e adesso la vera domanda è se gli verrà lasciato tempo, lo stesso si può dire per Luciano Foschi che con il Lecco ha ottenuto un solo punto, ma i bluceleste devono ancora recuperare tre partite e soprattutto sull’allenatore c’è al momento un debito di riconoscenza per la straordinaria promozione. Tra poco allora saremo in campo per vivere le partite dei risultati di Serie B, e scopriremo cosa succederà in questa nona giornata…

RISULTATI SERIE B: 9^ GIORNATA

ore 14:00 Cosenza Lecco 0-0

ore 14:00 Modena Palermo 0-0

ore 14:00 Reggiana Bari 0-0

ore 14:00 Sudtirol Catanzaro 0-0

ore 16:15 Ascoli Sampdoria

ore 16:15 Cittadella Ternana

ore 16:15 Venezia Parma

CLASSIFICA SERIE B

Parma 20

Palermo 16

Venezia, Catanzaro 15

Como 14

Modena, Cittadella 12

Cosenza 11

Brescia, Sudtirol, Cremonese 10

Bari 9

Pisa, Ascoli 8

Reggiana 7

Ternana, Spezia, Feralpisalò 5

Sampdoria (-2) 3

