Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (9^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI OTTO PARTITE!

Sono otto le partite che ci terranno compagnia per i risultati di Serie B: siamo arrivati alla 9^ giornata di un campionato cadetto già oggi entusiasmante, comandato da due squadre del Sud che sono Reggina e Bari che vogliono provare ad andare in fuga, e che saranno in campo oggi. Gli amaranto nella complicatissima trasferta di Parma, con i ducali che hanno un passo ben diverso rispetto a quello della passata stagione; i galletti, unica squadra ancora imbattuta, in casa contro un Ascoli che dopo un avvio orgoglioso e interessante ha leggermente perso la bussola, e rischia di scivolare ancor più nella classifica di Serie B.

Sarà davvero interessante scoprire quello che succederà con i risultati di Serie B in questo sabato 15 ottobre: un campionato talmente elettrico e frenetico che sono già saltati sette allenatori con una squadra (il Como, ma per contingenze) che ha già cambiato due volte. Vedremo allora, ma mentre aspettiamo che queste otto partite prendano il via possiamo ricordare che sette match si giocheranno alle ore 14:00 e uno, come di consueto, alle ore 16:15. Ora però facciamo la nostra analisi su quello che ci attende sui vari terreni di gioco, poi scopriremo come cambierà la classifica di Serie B perché potrebbero esserci sorprese…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque anticipato che i risultati di Serie B per questa 9^ giornata ci presentano due capolista del Sud: Reggina e Bari stanno volando, sia pure con premesse e storie diverse gli amaranto e i galletti stanno riuscendo a comandare la classifica del campionato cadetto. Certamente non possiamo parlare di sorprese assolute visto che entrambe erano attese a una stagione comunque da protagoniste, ma ovviamente non si può dimenticare che il Bari sia una neopromossa e che la Reggina, nei power ranking dell’estate, partisse alle spalle di alcune avversarie che invece ora la guardano dal basso verso l’alto.

Squadre che rispondono per esempio ai nomi di Genoa, soprattutto, e Cagliari: il Grifone è tutto sommato lì a giocarsi il primato, leggermente più indietro gli isolani che però stanno provando a tenere botta. Tra le vere sorprese in questi risultati di Serie B bisogna necessariamente citare un Sudtirol cui l’arrivo di Pierpaolo Bisoli ha ridato vita, poi ancora il Cosenza di Davide Dionigi che non molla un colpo; tra le delusioni certamente il Perugia ultimo in classifica, ma poi anche il Benevento e Il Palermo. Staremo dunque a vedere cosa accadrà tra poco, perché mancano solo poche ore all’inizio delle partite…

RISULTATI SERIE B: 9^ GIORNATA

Ore 14:00 Benevento Ternana

Ore 14:00 Cagliari Brescia

Ore 14:00 Cittadella Spal

Ore 14:00 Cosenza Genoa

Ore 14:00 Modena Como

Ore 14:00 Palermo Pisa

Ore 14:00 Parma Reggina

Ore 16:15 Bari Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone, Reggina, Bari 18

Ternana, Brescia 16

Genoa 15

Parma 13

Cosenza, Cagliari, Sudtirol 11

Modena, Benevento, Ascoli, Spal, Cittadella 9

Venezia 8

Palermo 7

Pisa, Como 6

Perugia 4











