Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite del 17^ turno

Eccoci alla vigilia di un nuovo intenso turno per il campionato cadetto: siamo davvero impazienti di conoscere quali saranno i risultati di Serie B in questa 17^ giornata di campionato, prima della consueta sosta per le feste natalizie. Cero il programma per la giornata odierna è davvero ben ricco e i tre punti messi in palio utilissimi per definire meglio le cose in classifica, dove ancora permane una situazione di grande confusione, con tanti club riuniti solo in pochi punti. Andiamo allora subito a vedere quali saranno i protagonisti attesi in campo oggi per i risultati della Serie B, per questa 17^ giornata di andata. Oggi, come poi tutti i sabati, si partirà alle ore 15,00, quando avrà inizio la prima sfida tra Cittadella e Chievo: spazio poi alla sfida allo Scida tra Crotone e Livorno, oltre all’incontro atteso invece al Castellani tra Empoli e Salernitana. Sempre alle ore 15,00 avrà poi luogo la partita tra Juve Stabia e Venezia, come pure l’incontro Perugia-Entella: il turno si chiuderà solo alle ore 18,00 con il match al Vigorito tra Benevento e Frosinone.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA

Come abbiamo visto, oggi per i risultati della Serie B ci attendono ben 6 incontri e certo i verdetti che emergeranno oggi daranno un volto completamente nuovo alla classifica del campionato cadetto. Pure al termine di questa 17^ giornata non temiamo che il Benevento perda la posizione da capolista: gli stregoni sono infatti al primo gradino del podio con ben 37 punti e soprattutto registrano un vantaggio di ben 9 lunghezze sul primo rivale e dunque il Pordenone (secondo con 28 punti). A seguire in classifica i distacchi sono minimi e anzi troviamo ben 15 squadre in meno di dieci punti, dal Frosinone, terzo in classifica fino alla Juve stabia che è già in piena zona rossa. Da segnalare che però la situazione di chi è in zona retrocessione è ben grave: qua troviamo Cosenza e Trapani con 14 e 13 punti, oltre che il fanalino di coda Livorno, ultimo con solo 11 punti all’attivo.

RISULTATI SERIE B

Ore 15,00 Cittadella-Chievo

Ore 15.00 Crotone Livorno

Ore 15.00 Empoli-Salernitana

Ore 15.00 Juve Stabia-Venezia

Ore 15,00 Perugia-Entella

Ore 18,00 Benevento-Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 37

Pordenone 29

Frosinone 26

Entella, Cittadella 25

Ascoli, Chievo 24

Pisa, Perugia 23

Crotone, Salernitana 22

Pescara, Empoli 21

Spezia, Cremonese 20

Venezia 19

Juve Stabia 17

Cosenza 14

Trapani 13

Livorno 11



