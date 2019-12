Video/ Cosenza Pordenone (1-2): highlights e gol, doppietta di Strizzolo! (Serie B)

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla il Pordenone supera in trasferta il Cosenza per 2 a 1. Come si vede nel video Cosenza Pordenone, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa cercano inutilmente di contrastare la verve offensiva che contraddistingue gli ospiti, bravi invece a guadagnare campo mantenendo un ritmo di gioco abbastanza elevato. I neroverdi passano quindi in vantaggio poco dopo la mezz’ora, precisamente al 31′, grazie alla rete messa a segno da Strizzolo, sfruttando nel migliore dei modi l’assist da parte del suo compagno Burrai. I ramarri di mister Tesser, sostituito per squalifica da Strukelj, raddoppiano nel finale di frazione sempre per merito di Strizzolo, autore di una doppietta personale sul suggerimento vincente di Candellone. Nel secondo tempo i friulani gestiscono la situazione favorevole sebbene i calabresi riescano ad accorciare le distanze al 74′ con il neo entrato Lazaar, la cui conclusione dalla distanza si rivela imprendibile per il portiere ospite Di Gregorio. Nell’ultima parte della ripresa la gara non si sblocca più, consegnando la vittoria alla formazione neroverde. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa sedicesima giornata del campionato cadetto permettono al Pordenone di salire a quota 28 nella classifica della Serie B mentre il Cosenza non si muove, rimanendo fermo a quota 14 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Pordenone abbia conquistato meritatamente questo successo essendo stato più preciso rispetto agli avversari soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. I friulani si sono distinti appunto grazie al 9 a 7 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 15 a 17 invece i tiri totali e 93 a 137 negli attacchi, dei quali 43 a 68 quelli pericolosi, senza dimenticare il 6 a 7 nelle parate. I ramarri hanno effettuato anche un maggior numero di contrasti, 15 a 9, ed a poco è servito ai calabresi il 544 a 301 nei passaggi complessivi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Pordenone è stata la squadra più fallosa a causa del 15 a 8 nel computo dei falli e l’arbitro Davide Ghersini, della sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Litteri da un lato e Camporese, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro.

IL TABELLINO

Cosenza-Pordenone 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 31′, 40′ Strizzolo(P); 74′ Lazaar(C).

Assist: 31′ Burrai(P); 40′ Candellone(P).

COSENZA (4-3-3) – Perina; Bittante, Capela, Idda, D’Orazio(72′ Lazaar); Sciaudone, Greco(60′ Litteri), Bruccini; Carretta(46′ Machach), Riviere, Baez. Allenatore: Braglia.

PORDENONE (4-3-1-2) – Di Gregorio; Vogliacco, Camporese, Barison, De Agostini; Zammarini(82′ Mazzocco), Burrai, Pobega(71′ Pasa); Gavazzi; Strizzolo(59′ Monachello), Candellone. Allenatore: Strukelj.

Arbitro: Davide Ghersini (Genova).

Ammoniti: 84′ Litteri(C); 84′, 87′ Camporese(P).

Espulsi: 87′ Camporese(P).

VIDEO COSENZA PORDENONE, HIGHLIGHTS E GOL



