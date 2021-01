Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 19^ giornata

RISULTATI SERIE B LIVE 19^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie B in questo sabato 23 gennaio 2021: dopo infatti il gustoso anticipo tra Entella e Pisa occorso solo ieri sera, ecco che i big del campionato cadetto tornano protagonisti per i match della 19^ giornata, a cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio. Dopo tutto siamo all’ultimo turno del girone di andata del secondo campionato italiano: in palio ecco che tre punti che potrebbero contare molto nella classifica, a chiusura della prima parte della stagione. E oltre ai punti a contare saranno anche i club chiamati in campo, visto che da programma ufficiale ci attende un sabato ricchissimo di scintille: esaminiamolo subito. Calendario alla mano, vediamo che per la 19^ giornata di Serie B, oggi si comincerà subito alle ore 14.00 con la sfida tra Ascoli e Chievo al Del Duca: alla medesima ora si accenderanno anche gli incontri Cosenza-Pordenone e Frosinone-Reggina. Sempre alle ore 14.00 sarà poi fischio d’inizio per Reggiana-Vicenza e il derby veneto tra Venezia e Cittadella. A chiudere il quadro dei risultati di Serie B per questo sabato sarà alla ore 16.00 la partita tra Salernitana e Pescara, prevista all’Arechi.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA E IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima con oggi verranno messi in palio punti importanti per la classifica della Serie B e i club che saranno oggi protagonisti nell’ultima giornata del turno di andata. Graduatoria alla mano vediamo infatti che alle spalle dell’Empoli capolista (che sarà in campo solo domani) è grande confusione: in appena tre punti troviamo infatti ben 4 club e dunque Cittadella e Spal, ma anche Monza e soprattuto i granata della Salernitana, che sperano oggi di risollevare la testa dopo il terribile 5-0 subito dall’Empoli nell’ultimo turno. Pure rimangono molto vicini i club come Pordenone, Frosinone e Venezia che ambiscono a un ruolo nei prossimi play off promozione, come anche vi è gran caos nei gradini più bassi della classifica di campionato, segnata alla vigilia del turno. Non scordiamo infatti che oggi saranno in campo i piceni, impazienti di riprendere il cammino per la salvezza, dopo il KO col Cittadella, come pure Reggiana, Pescara e Cosenza, che stanno battagliando per uscire dalla zona più pericolosa della graduatoria. Chissà quali si questo club riuscirà a chiudere il turno di andata di Serie B con la speranza della salvezza: solo il campo ce lo dirà.

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Ascoli- Chievo

Ore 14:00 Cosenza-Pordenone

Ore 14:00 Frosinone-Reggina

Ore 14:00 Reggiana-Vicenza

Ore 14:00 Venezia-Cittadella

Ore 16:00 Salernitana-Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 37

Cittadella* 33

Spal 32

Salernitana, Monza 31

Lecce 29

Chievo**, Pordenone 27

Frosinone 26

Venezia 25

Pisa* 23

Brescia 21

Vicenza* 20

Cremonese 18

Reggina 17

Entella, Pescara, Cosenza 16

Reggiana 15

Ascoli 13

* una partita in meno

** due partite in meno



