Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 37^ giornata

RISULTATI SERIE B: LA PENULTIMA GIORNATA

Dopo un appassionante turno infrasettimanale che ci ha allietato solo lo scorso martedì 4 maggio, ecco che il campionato cadetto è di nuovo sotto ai riflettori e con oggi, venerdi 7 maggio vivremo ancora una giornata dedicata ai risultati della Serie B. Ormai siamo alle fasi più calde di questa brillante stagione 2020-21, con oggi infatti vivremo gli incontri validi per la 37^ giornata, la penultima del campionato regolare ed è arrivata l’ora ormai di tirare le somme di questa magnifica annata.

Pure va detto che sono ancora parecchi i verdetti rimasti in sospeso: se nell’ultimo turno abbiamo registrato la promozione aritmetica dell’Empoli al prossimo campionato della Serie A (i toscani sono ora primi con ben 70 punti messi da parte), ancora vi è molto a definire per la corsa al secondo pass per il primo campionato (con la lotta tra Salernitana, Lecce e Monza), come pure per i play off (con Chievo, Brescia, Spal, e Reggina tutti molto vicini), come pure per la lotta salvezza e play out. Insomma, pur arrivati alla penultima giornata di Serie B, vi è ancora molta carne al fuoco per il campionato cadetto 2020-21: vedremo che risultati otterremo solo oggi pomeriggio.

RISULTATI SERIE B: LE SFIDE IN PROGRAMMA OGGI

Presentato brevemente il contesto in cui si inseriscono le sfide di questo oggi, venerdì 7 maggio, valide per la 37^ giornata di campionato, vediamo ora quali sono gli incontri che ci faranno compagnia oggi. Ovviamente, anche per questo turno di campionato è prevista la contemporaneità del fischio d’inizio e dunque su tutti i dieci campi impegnati le partite avranno luogo solo a partire dalle ore 14.00. Ecco che allora al Del Duca l’Ascoli se la vedrà col Cittadella, con i granata di ritorno dal successo con l’Entella: allo stesso momento si accenderanno le sfide tra Brescia e Pisa e tra Cosenza e Monza, mentre allo Zini sarà la volta di Cremonese-Pescara, con i delfini che sperano ancora nei play out. Sempre alle ore 14.00 assisteremo poi alla sfida tra Entella e Chievo e allo scontro Frosinone-Vicenza: è attesa poi per Lecce-Reggina e la partita tra Reggiana e Spal, con gli estensi che dopo lo scivolone contro i canarini pochi giorni fa, ora rischiano di salutare i play off. A chiusura del quadro per i risultati della Serie B, anche gli incontri Salernitana-Empoli e Venezia-Pordenone, con i ramarri osserva speciali dopo ben due sconfitte di fila appena maturate.

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Ascoli-Cittadella

Ore 14:00 Brescia-Pisa

Ore 14:00 Cosenza-Monza

Ore 14:00 Cremonese-Pescara

Ore 14:00 Entella-Chievo

Ore 14:00 Frosinone-Vicenza

Ore 14:00 Lecce-Reggina

Ore 14:00 Reggiana-Spal

Ore 14:00 Salernitana-Empoli

Ore 14:00 Venezia-Pordenone

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 70

Salernitana 63

Monza, Lecce 61

Venezia 57

Cittadella 56

Brescia, Chievo, Spal 50

Reggina 49

Frosinone 46

Cremonese, Pisa 45

Vicenza 44

Pordenone, Ascoli 41

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 32

Entella 23



