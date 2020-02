Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide per la 26^ giornata

Oggi sabato 29 febbraio 2020 c’è grande attesa per i risultati della Serie B: dopo infatti il gustoso anticipo vissuto solo per con la sfida tra Entella e Crotone, siamo ben impazienti di vincere a pieno il giorno clou delle sfide per la 26^ giornata del campionato cadetto. Oggi più del solito viste le consistenti novità che possiamo vedere nel calendario ufficiale per questo turno della cadetteria: oggi infatti saranno molto più match del solito a farci compagnia e pure sarà previsto appena un solo posticipo per la giornata, atteso solo domani sera. Dietro a tale mossa vi è ovviamente una ragione e va ricercata nell’affollamento del calendario della Serie B, che già per settima prossima ha prevosto un turno infrasettimanale piuttosto intenso. Ma andiamo a vedere ora senza più alcun indugio, quali saranno le partite e dunque i risultati di Serie B che otterremo oggi, per la 26^ giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA SERIE B: LE SFIDE DI OGGI

Controlliamo subito che cosa allora ci riserverà questo sabato dedicato ai risultati di Serie B, che come detto prima, sarà un po’ più ricco di quanto siamo stati abituati finora. Ecco dunque che oggi il primo fischio d’inizio lo udiremo già alle ore 15.00, quando al Vigorito si accenderà la sfida tra la capolista Benevento e lo Spezia, rivale al vertice: alla medesima ora avranno inizio anche Cittadella-Cremonese e Empoli-Pordenone, con pure la sfida tra Juve Stabia e Trapani che vedrà le vespe pronte a vendicare il KO subito contro il Cittadella solo pochi giorni fa. Segnaliamo che sempre alle ore 15.00 poi assisteremo agli incontri tra Pisa e Perugia e Venezia e Cosenza: si dovrà quindi attendere solo la prima serata per altre due sfide da non perdersi per la cadetteria. Alle ore 18.00 infatti assisteremo al fischio d’inizio della diretta Chievo-Livorno al Bentegodi e alla sfida Frosinone-Salernitana, big match che vedrà i canarini impazienti di mettere in fila il sesto successo. Ci attende dunque un sabato davvero ricchissimo di spettacolo.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Benevento-Spezia

Ore 15:00 Cittadella-Cremonese

Ore 15:00Empoli-Pordenone

Ore 15:00 Juve Stabia-Trapani

Ore 15:00 Pisa-Perugia

Ore 15:00 Venezia-Cosenza

Ore 18:00 Chievo-Livorno

Ore 18:00 Frosinone-Salernitana

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 60

Frosinone 43

Spezia 41

Crotone 40

Salernitana, Cittadella 39

Chievo 37

Pordenone 36

Entella 35

Empoli, Perugia 33

Pescara, Juve Stabia 32

Ascoli, Venezia 31

Pisa 30

Cremonese 26

Cosenza 23

Trapani 20

Livorno 14



