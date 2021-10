Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle sfide per la 7^ giornata

RISULTATI SERIE B: LECCE CORSARO NELL’ANTICIPO

Dopo l’anticipo occorso ieri tra Lecce e Monza con la vittoria netta per 3-0 dei salentini, sono riflettori puntati sui risultati della Serie B, anche oggi sabato ottobre 2021: siamo nel vivo della settima giornata del campionato cadetto e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, pur considerato che dopo questo fine settimana la seconda serie del calcio italiano si fermerà per dare spazio agli impegni con le nazionali. Dunque dopo questo fine settimana ci attende a breve un piccolo momento di riposo: nel frattempo godiamoci questo nuovo turno per il campionato cadetto, a dir il vero be intenso.

Secondo il programma per la settima giornata di campionato. saranno ben sei le sfide che di faranno compagnia oggi, 2 ottobre 2021: si comincia dunque alle ore 14.00 con gli incontri Alessandria-Cosenza Cremonese-Ternana, Crotone-Ascoli e Frosinone-Cittadella. Solo alle ore 16.15 ci sposteremo al Romeo Anconetani, per l’incontro tra Pisa e Reggina, mentre il quadro dei risultati della Serie B si completerà con il match tra Spal e Parma, previsto alle ore 18.30.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA E CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo e dunque rimediare i primi risultati della serie B per la settima giornata di campionato, pure serve ora dare un miglior contesto alle sfide che ci attendono: ovviamente tenendo presente la classifica fin qui fissata. Serve allora mettere in evidenza nella giornata di oggi come come la capolista Pisa, il cui cammino è stato “appena sporcato” dal pareggio col Parma pochi giorni fa, ma pure di Cremonese, Ascoli e Frosinone, che raramente o per nulla hanno messo il piede in fallo o comunque hanno conquistato sul campo l’affetto dei propio tifosi, con prestazioni super.

Pure oggi sotto ai riflettori vi sono club che invece abbisognano di un vero riscatto: è il caso certo dell’Alessandria, che ha fin qui rimediato appena un punticino come del Crotone che pure è ancora in cerca del primo successo della stagione. Per questi oggi vincere sarà una necessità ma anche un obiettivo difficile: pure è necessario subito ribaltare questo trend negativo, per non perdere subito il treno delle big del campionato.

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Alessandria-Cosenza

Ore 14:00 Cremonese-Ternana

Ore 14:00 Crotone-Ascoli

Ore 14:00 Frosinone-Cittadella

Ore 16:15 Pisa-Reggina

Ore 18:30 Spal-Parma

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 16

Lecce, Brescia 14

Cremonese, Ascoli 12

Benevento 11

Frosinone, Reggina, Cosenza 10

Cittadella, Monza, Perugia 9

Parma 8

Spal, Ternana 7

Crotone, Como 3

Alessandria, Pordenone 1

Vicenza 0



