DIRETTA SASSUOLO CITTADELLA, CI SIAMO: SQUADRE IN CAMPO

La diretta Sassuolo Cittadella è la prima partita di Coppa Italia di quest’anno. Tra i giocatori da segnalare c’è sicuramente Samuele Mulattieri: l’attaccante scuola Inter non ha per nulla brillato lo scorso anno in Serie A con 0 gol in 27 minuti, tutti spezzoni nel secondo tempo. L’attaccante é in cerca di rivincite dopo l’annata deludente e la cessione, probabile, di Pinamonti, potrebbe portarlo ad essere l’attaccante titolare di Grosso.

Lo stesso Fabio Grosso lo ha allenato ai tempi del Frosinone l’anno della promozione della squadra ciociara, così come Turati e Boloca. Dall’altra parte c’è molta attenzione sulla tecnica del giovane classe 2003 Claudio Cassano. Nessuna parentela con il più famoso campione ex Roma, Sampdoria e Real Madrid. Per lui un’analogia oltre al cognome: entrambi sono passati dalla Roma. Lo scorso anno ha realizzato 3 reti e 3 passaggi decisivi in campionato in 31 partite.

COME VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO CITTADELLA IN TV E STREAMING

Per tutti gli amanti di Sassuolo e Cittadella ma non solo, non ci saranno particolari problemi per vedere il match. La diretta Sassuolo Cittadella sarà visibile in chiaro su canale 20 a partire dalle ore 18:00, quindi prima della sfida tra Genoa e Reggiana. Dunque la visione della sfida sarà per tutti coloro che vorranno, sia in tv che attraverso il canale streaming. Basta avere una connessione internet e la partita può essere vista anche comodamente dal proprio smartphone in vacanza. Inizia la Coppa Italia, prima con la diretta Sassuolo Cittadella e a seguire, sempre sullo stesso canale, Genoa Reggiana.

SASSUOLO CITTADELLA: IL CAMMINO NEL PRE-CAMPIONATO

Continua il pre campionato del Sassuolo che terminerà con l’esordio in campionato affrontando il Catanzaro in data 18 agosto 2024 alle ore 20:30. Al momento il Sassuolo ha affrontato ben 6 formazioni durante il proprio ritiro pre campionato. 5 vittorie ed un pareggio. Partiamo dal pari contro il Monza per 2-2, le gare vinte, invece, sono state contro Padova, Sassuolo U19, Trento, Real Vicenza e Spal. La media dei gol della formazione neroverde é stata di 2.5 gol a partita. Per il Cittadella, invece, vittorie contro Real Vicenza, Este, Virtus Verona e Bassano. Tuttavia c’è da segnalare una sconfitte contro il Legnago per 2-3.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CITTADELLA

Si assottiglia l’attesa della diretta Sassuolo Cittadella. La domanda che tutti gli esperti si fanno è proprio sul Sassuolo di Fabio Grosso. La diretta di Sassuolo Cittadella inizierà alle ore 18:00. Di seguito le probabili formazioni della sfida. I neroverdi dovrebbero scrivere in porta l’ex Frosinone Turati ma attenti a Satalino che scalpita. Difesa a quattro con Pieragnolo sull’out di sinistra, a destra Paz e Odenthal-Romagna la coppia centrale.

Centrocampo formato dall’ex Roma Lipani con Boloca e Thorstvedt. Tridente con Laurienté, Mulattieri e Bajrami. Dall’altra parte la squadra granata dovrebbe confermare il 4-3-1-2. Tra i pali non ci sono dubbi: dovrebbe essere confermato l’estremo difensore Kastrati. Difesa a quattro con Carissoni, Angeli, Cecchetto e Masciangelo. Vita, Branca e Amatucci a centrocampo con Cassano sulla trequarti dietro a Magrassi e Desogus.