RISULTATI SERIE B: UNA DOMENICA CON TRE POSTICIPI

Nonostante incomba già il turno infrasettimanale, la domenica sarà ricca anche per i risultati Serie B oggi, 27 ottobre 2024, perché ci saranno ben tre posticipi per chiudere il programma della decima giornata e allineare la classifica di Serie B quando il campionato cadetto edizione 2024-2025 ha raggiunto quella che potremmo considerare una prima pietra miliare, cioè la doppia cifra di giornate già disputate.

Ecco allora che la domenica in compagnia dei risultati Serie B sarà caratterizzata oggi da tre partite, tutte in contemporanea con il fischio d’inizio in programma alle ore 15.00: si tratterà di Catanzaro Sudtirol, Frosinone Pisa e Sampdoria Mantova. Dall’estremo Nord al profondo Sud, dalla capolista al fanalino di coda, sarà una domenica che toccherà spesso gli opposti di questo campionato di Serie B che non ci lascia mai privi di emozioni e spunti di cronaca.

RISULTATI SERIE B: IL TESTA-CODA

Sicuramente attira in maniera speciale nei risultati Serie B la nostra attenzione una partita che era difficile immaginare come un testa-coda, cioè Frosinone Pisa. I meriti vanno evidentemente tutti all’eccellente Pisa di Filippo Inzaghi, prima in classifica con 22 punti già in cascina e una eccellente ripartenza dopo la sosta, sotto forma di vittoria esterna sul campo del Sudtirol. Potrebbe già essere un primo accenno di fuga, anche se come al solito in Serie B bisogna stare molto cauti a sbilanciarsi…

I problemi sono invece tutti sulla sponda del Frosinone, che era a sua volta atteso nella lotta per la promozione, dopo la beffa della retrocessione maturata negli ultimi minuti dell’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A. I ciociari però forse non hanno ancora assorbito il trauma, di certo l’impatto con la Serie B è stato durissimo per il Frosinone, che anche nella scorsa giornata ha incassato una sconfitta sul campo della Reggiana e si ritrova clamorosamente ultimo. Urge invertire subito la tendenza, se possibile già contro la capolista per ritrovare gioco, punti e morale…

RISULTATI SERIE B, 10^ GIORNATA

ore 15.00

Catanzaro Sudtirol

Frosinone Pisa

Sampdoria Mantova