Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, posticipi 11^ giornata

Sono tre le partite che si giocano domenica 3 novembre per i risultati di Serie B: dopo il turno infrasettimanale il campionato cadetto ha ripreso il suo calendario classico incentrato soprattutto sul sabato, e dunque oggi si partirà come sempre alle ore 15:00. Le due gare del pomeriggio saranno Cittadella Frosinone e Pordenone Trapani; la chiusura sarà dedicata a Benevento Empoli che è il posticipo serale delle ore 21:00, mentre l’undicesima giornata terminerà con il Monday Night (ore 21:00) che sarà Cosenza Cremonese. La classifica di Serie B è ancora piuttosto incerta, anche perchè davanti non c’è una squadra che sia ancora riuscita a imporre il suo passo; vedremo dunque come andranno oggi le cose nel quadro atteso dei risultati di Serie B, nel frattempo possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati alle partite cui assisteremo.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Nel quadro dei risultati di Serie B per la domenica, il big match si gioca al Vigorito: l’Empoli arriva qui dovendo riscattare il pareggio contro lo Spezia che gli ha impedito di spiccare il volo, mentre il Benevento ha ripreso il primo posto solitario battendo la Cremonese e approfittando del ko in rimonta subito dal Crotone, che ha confermato come questo campionato cadetto possa essere sempre incerto e aperto alle sorprese. Al Bottecchia si affrontano due neopromosse dal rendimento diverso, perché il Pordenone sta esplorando la zona playoff e continua a stupire (martedì sera ha vinto a Venezia) mentre il Trapani entrava in questa undicesima giornata con l’ultimo posto in classifica e la necessità impellente di fare punti per non ritrovarsi ancora più staccato dalla zona salvezza. Al Tombolato arrivano due squadre in ripresa: la classifica in questo momento premia il Cittadella, ma il Frosinone ha le potenzialità per puntare la promozione e lo ha dimostrato nel turno infrasettimanale, segnando tre gol al Trapani e rialzando la testa dopo un avvio di stagione particolarmente complicato.

RISULTATI SERIE B: 11^ GIORNATA

ore 15:00 Cittadella Frosinone

ore 15:00 Pordenone Trapani

ore 21:00 Benevento Empoli

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 21

Perugia 19

Chievo, Crotone Salernitana 18

Ascoli, Empoli 17

Pescara, Cittadella 16

Pordenone, Entella 15

Venezia, Pisa, Frosinone 13

Spezia, Cremonese 12

Livorno, Juve Stabia 10

Cosenza 8

Trapani 6



