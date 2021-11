Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, posticipi 13^ giornata

I risultati Serie B saranno protagonisti anche oggi, domenica 21 novembre 2021, perché la tredicesima giornata del campionato cadetto è stata divisa in modo quasi paritario fra sabato e domenica. Viene dunque quasi difficile parlare di posticipi, dal momento che nelle prossime ore assisteremo a ben quattro partite, che naturalmente renderanno molto più significativa anche la classifica di Serie B al termine del turno che segna la ripartenza dopo la sosta per le Nazionali.

Ricordiamo allora quali saranno le quattro partite che ci attendono per i risultati Serie B oggi: si inizierà con un doppio impegno alle ore 14.00, quando saranno infatti in programma Parma Cosenza e Reggina Cremonese, mentre alle ore 16.15 sarà la volta dell’atteso derby lombardo Monza Como ed infine in prima serata ecco alle ore 20.30 l’intrigante Pisa Benevento per chiudere il programma della tredicesima giornata.

RISULTATI SERIE B: IL DERBY LOMBARDO

Mettiamo allora in copertina per quanto riguarda i risultati Serie B il derby lombardo Monza Como, una partita sicuramente stuzzicante che ci attende oggi pomeriggio allo stadio Brianteo. Decisamente a sorpresa, il Como ci arriva davanti in classifica, anche se di un solo punto. La neopromossa lariana volava prima della sosta e con la travolgente vittoria per 4-1 sul Perugia il Como è arrivato a quota 19 punti, vedremo se saprà ripartire forte oggi, per consolidarsi sempre più nelle zone alte della classifica.

Il Monza segue a quota 18 punti, non possiamo parlare di delusione ma certamente ci si attendeva qualcosa in più dalla squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. I brianzoli fanno troppa fatica a segnare: con 11 gol all’attivo dopo dodici partite è difficile cullare sogni di gloria, il pareggio a Crotone prima della sosta era stato un risultato discreto ma niente più, ecco perché oggi il Monza ha la necessità di rilanciarsi con una vittoria nel derby.

RISULTATI SERIE B, 13^ GIORNATA

Ore 14.00

Parma Cosenza

Reggina Cremonese

Ore 16.15

Monza Como

Ore 20.30

Pisa Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 27

Lecce 24

Pisa, Reggina, Frosinone 22

Ascoli 21

Cittadella, Perugia 20

Benevento, Como, Cremonese 19

Monza 18

Ternana 17

Parma 16

Spal, Cosenza 14

Alessandria 11

Crotone 8

Vicenza 4

Pordenone 3



