RISULTATI SERIE B: TRIPLICE FISCHIO

Parliamo dei risultati Serie B dopo che sono finiti i posticipi di oggi: di Mantova Cosenza termina 2-1 a favore del Mantova, che ha dominato gran parte della partita nonostante il tentativo di rimonta degli ospiti nel finale. Il Mantova è partito fortissimo, mostrando un pressing alto e senza paura fin dai primi minuti. La neopromossa ha trovato il vantaggio con Fiori, che ha recuperato palla e con un destro potente ha infilato la sfera sotto l’incrocio dei pali, portando i padroni di casa sull’1-0.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Sudtirol a punteggio pieno Diretta gol live score (oggi sabato 24 agosto 2024)

Catanzaro Juve Stabia si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, 0-0, al termine di un match combattuto ma privo di gol. Nel primo tempo, la Juve Stabia ha rischiato molto quando il portiere Ngagne ha sfiorato l’autogol nel tentativo di respingere un tiro insidioso di Pagano. Il Catanzaro ha cercato di prendere il controllo del gioco, ma senza riuscire a concretizzare le poche occasioni create. (agg. Gianmarco Mannara)

Risultati Serie B, classifica/ Pareggi per Sassuolo e Sampdoria! Diretta gol live score (oggi 18 agosto 2024)

RISULTATI SERIE B: CHE MANTOVA

Vediamo come si aggiornano i risultati Serie B alla fine del primo tempo dei due posticipi: il primo tempo di di Mantova Cosenza si è concluso con il punteggio di 2-0 a favore della squadra di casa. Il Mantova, una neopromossa che ha iniziato la partita con grande determinazione, ha mostrato un pressing alto fin dai primi minuti, mettendo subito in difficoltà gli ospiti e trovando rapidamente il vantaggio.

Catanzaro e Juve Stabia si è concluso sul risultato di 0-0, con un andamento che ha visto il ritmo della partita spegnersi progressivamente dopo un inizio vivace. Entrambe le squadre, dopo aver tentato qualche iniziativa offensiva nei primi minuti, hanno adottato un atteggiamento più cauto, concentrandosi maggiormente sulla fase difensiva e sul controllo del gioco a centrocampo. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Si scende in campo! Diretta gol live score (1^ giornata, oggi 17 agosto 2024)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Ci siamo allora, adesso siamo davvero pronti a seguire i due posticipi serali della domenica che completeranno i risultati Serie B per la seconda giornata del nuovo campionato. Ne approfittiamo per osservare che siamo già in vista del primo momento particolarmente intenso della nuova stagione, dal momento che fra martedì e mercoledì prossimo ci sarà già il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2023-2024, seguito ovviamente nel weekend dalla quarta giornata.

Poi ci sarà la sosta per le Nazionali, nella quale la Serie B ormai da diversi anni si ferma come la Serie A, però ci arriveremo con ben quattro giornate già andate in archivio e quindi indicazioni che cominceranno ad avere un certo significato, anche per la classifica. Ci sarà parecchio da divertirsi quindi in questi giorni, ma per adesso restiamo legati alla stretta attualità e cediamo volentieri la parola ai campi per seguire i risultati Serie B dei due posticipi della domenica sera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE DUE NEOPROMOSSE

Le due formazioni calabresi affrontano oggi per i risultati Serie B due squadre che invece hanno in comune il fatto di essere entrambe novità della Serie B 2024-2025. Juve Stabia e Mantova infatti arrivano dalla Serie C, i campani avevano vinto il girone C mentre i lombardi evidentemente il girone A, per il momento possiamo dire che le Vespe e i virgiliani sono accomunati anche da un debutto positivo nella nuova avventura. Per la Juve Stabia può anzi essere addirittura riduttivo definire “positivo” l’esordio.

Questo dal momento che i campani hanno firmato un colpaccio andando a vincere per 1-3 al San Nicola di Bari otto giorni fa, tuttavia anche il Mantova può essere soddisfatto per il buon pareggio in trasferta 2-2 in rimonta sul campo della Reggiana. Oggi la Juve Stabia è attesa da un’altra trasferta difficile, ma un nuovo risultato positivo potrebbe davvero lanciare le Vespe nel ruolo di rivelazione, mentre il Mantova proverà a sfruttare il debutto casalingo per mettere altro fieno in cascina verso l’obiettivo della salvezza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI RESTANO DUE POSTICIPI

Dopo l’anticipo del venerdì e un sabato molto intenso, l’appuntamento è ancora con i risultati Serie B per la seconda giornata del nuovo campionato cadetto anche oggi, domenica 25 agosto 2024, anche se in verità in programma ci saranno solamente un paio di posticipi e di conseguenza la domenica di Serie B sarà molto più tranquilla rispetto ad esempio a settimana scorsa, quando le sfide domenicali della Serie B 2024-2025 erano state ben cinque.

A questo giro invece il giorno di riferimento diventa in modo chiarissimo il sabato, dal momento che ieri si sono giocate la bellezza di sette partite, ma questo naturalmente non significa che mancheranno gli spunti d’interesse oggi, anche perché i due posticipi serviranno anche a completare la classifica di Serie B dopo la seconda giornata. Ecco allora cosa ci riserveranno oggi i risultati Serie B, con fischio d’inizio alle ore 20.30: gli appuntamenti saranno con Catanzaro Juve Stabia e Mantova Cosenza.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SULLA CALABRIA

Due delle quattro squadre impegnate oggi per i risultati Serie B saranno calabresi e allora approfittiamo di questa coincidenza per parlare proprio di Catanzaro e Cosenza. L’anno scorso furono entrambe ottime protagoniste del torneo cadetto, con il Catanzaro che raggiunse i playoff e il Cosenza che chiuse comunque nella prima metà della classifica, quindi le ambizioni sono per entrambe di ben figurare anche nella nuova avventura della Serie B 2024-2025.

Se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo concludere che la base di partenza è di nuovo ottima, infatti il Cosenza all’esordio ha battuto una big come la Cremonese e adesso è attesa ad un nuovo confronto con la Lombardia, stavolta in trasferta ma sul campo del Mantova neo promosso. Quanto al Catanzaro, il via è stato con un buon pareggio nel big-match contro il Sassuolo e adesso ecco un bis casalingo per cercare la prima vittoria, anche in questo caso contro una neo promossa che sarà invece la Juve Stabia.

RISULTATI SERIE B, 2^ GIORNATA

ore 20.30

Catanzaro Juve Stabia 0-0

Mantova Cosenza 3-2