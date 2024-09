RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SI CHIUDE CON DUE POSTICIPI!

Appuntamento anomalo con i risultati Serie B anche oggi, lunedì 30 settembre 2024. Infatti il campionato cadetto non tutte le settimane ha un posticipo anche al lunedì e praticamente mai ne ha più di uno, ma per la settima giornata sono state spostate al lunedì le partite delle due formazioni del torneo cadetto che avevano giocato giovedì sera in Coppa Italia, rimediando in realtà solamente delusioni a causa di due secche sconfitte, per il Brescia nel derby con il Monza e per il Palermo a Napoli.

Insomma, sarà meglio voltare pagina al più presto e naturalmente il ritorno in campionato ne offrirà la possibilità. Attenzione anche al programma anomalo di questo lunedì in compagnia dei risultati Serie B, perché alle ore 19.30 avremo il fischio d’inizio per Sudtirol Palermo, che precederà di un’ora l’altro appuntamento cioè quello alle ore 20.30 con il derby lombardo Brescia Cremonese, che ci permetterà finalmente di avere anche il quadro completo della classifica di Serie B al termine di questa settima giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SUL PALERMO

Scegliamo allora di mettere in copertina per i risultati Serie B dei posticipi del lunedì il Palermo, atteso dalla sfida geograficamente agli antipodi dell’Italia con il Sudtirol, dopo avere incassato una pesante sconfitta contro il Napoli in quello che invece potremmo definire il derby del Sud. Certo, contrastare i partenopei in una partita secca al Maradona non si annunciava semplice, ma perdere 5-0 ha fatto male e adesso i rosanero dovranno dimostrare di saper reagire al più presto.

Anche in campionato d’altronde la situazione del Palermo non è esaltante, con 8 punti nella classifica di Serie B dopo le prime sei giornate: dopo la sosta non sono mancati segnali di miglioramento, soprattutto grazie alla vittoria sul campo della Juve Stabia, seguita dal pareggio casalingo contro il Cesena che però è stata subito una mezza frenata per i propositi di rimonta. Nessun dramma, perché il cammino naturalmente è ancora lunghissimo, tuttavia è lecito dire che ci aspetteremmo un Palermo più protagonista dei risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B, 7^ GIORNATA

ore 19.30 Sudtirol Palermo

ore 20.30 Brescia Cremonese