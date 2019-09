Risultati Serie B/ Classifica e diretta gol live score (3^ giornata, 14 settembre)

Presentiamo i risultati di Serie B per le partite di sabato 14 settembre: dopo la sosta per le nazionali (dallo scorso anno si ferma anche il campionato cadetto) si torna a giocare e si torna anche ad avere orari più in linea con quanto era accaduto nella stagione passata. Questo significa che sabato assisteremo a cinque partite, con un posticipo: come sempre si parte alle ore 15:00 e le gare in programma sono Ascoli-Livorno, Cittadella-Trapani, Entella-Frosinone e Perugia-Juve Stabia. Alle ore 18:00 è prevista Venezia-Chievo; ricordiamo che la terza giornata si è aperta con Pordenone-Spezia, tradizionale anticipo del venerdì. Vediamo allora quello che succederà sui vari campi; come sempre questo torneo è ricco di emozioni e rimane incerto fino al termine nelle sue varie lotte, non ci resta che metterci comodi e aspettare che per i risultati di Serie B legati alla terza giornata si giochi, c’è grande curiosità nel vedere come cambierà la classifica del torneo cadetto dopo queste cinque partite.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI SABATO

I risultati di Serie B per questo sabato ci presentano in campo due squadre che sono a punteggio pieno, vale a dire l’ambizioso Perugia (che ancora una volta va a caccia della promozione e dunque ha come obiettivo minimo quello di entrare nella griglia dei playoff) e la sorprendente Virtus Entella, che fino a mezz’ora dal termine dell’ultima partita dello scorso anno non era nemmeno promossa e adesso sta guidando il gruppo. Dovremo aspettare il Monday Night per vedere all’opera la Salernitana, terza squadra a quota 6; oggi invece sarà una bella occasione per vedere se arriverà il riscatto da parte di Cittadella, Trapani, Livorno e Juve Stabia che devono ancora centrare i primi punti in classifica, ma anche del Chievo che partiva nel lotto delle favorite per la promozione diretta ma ha pagato gli scherzi del calendario e ha ottenuto un solo punto, rischiando anche oggi nel derby veneto. Dunque le partite che sono in programma sabato 14 settembre sono davvero interessanti, e come sempre potremmo andare incontro a delle sorprese; parola ai campi dunque, tra poco si torna a giocare…

RISULTATI SERIE B: 3^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli-Livorno

ore 15:00 Cittadella-Trapani

ore 15:00 Entella-Frosinone

ore 15:00 Perugia-Juve Stabia

ore 18:00 Venezia-Chievo

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana, Perugia, Entella 6

Benevento, Pisa, Empoli, Crotone 4

Spezia, Pordenone, Ascoli, Pescara, Cremonese, Venezia, Frosinone 3

Chievo, Cosenza 1

Livorno, Juve Stabia, Trapani, Cittadella 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA