Risultati Serie B/ Diretta gol live score e classifica aggiornata (2^ giornata)

Pur dopo il big match tra Chievo ed Empoli, anticipo di questa seconda giornata, è con oggi sabato 31 agosto 2019 che si entra nel vivo dei risultati di Serie B. Da calendario infatti sono ben sei le partite della seconda serie italiana che ci terranno compagnia in questo sabato sera e che di cui certo non vediamo l’ora di conoscer i risultati, tenuto conto della classifica ancora estremamente provvisoria. In attesa di scoprire chi non metterà il piede in fallo nel secondo banco di prova di questa stagione regolare 2019-2020 della cadetteria che è appena agli inizi, andiamo subito a vedere quali saranno gli incontri e quindi i risultati di Serie B che otterremo oggi. Ecco quindi che da programma già il primo fischio d’inizio oggi lo udiremo alle ore 18,00 quando avranno inizio gli anticipi Benevento-Cittadella e Spezia-Crotone, rispettivamente previsti al Vigorito e al Picco. Si dovrà quindi attendere solo le ore 21,00 per assistere alle altre partite di questo sabato, tutto dedicato alla seconda serie del calcio italiano. A quell’ora da calendario avranno quindi luogo le partite Cosenza-Salernitana e Cremonese-Entella: pure attendiamo le partite Livorno-Perugia e Trapani-Venezia.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA

Come abbiamo riferito prima, siamo particolarmente impazienti di ottenere i risultati di Serie B per i match in programma oggi: di fatto ci servono anche per dare un volto un poco più definito alla classifica del campionato cadetto. Con solo 90 minuti di gioco (eccezion fatta per Empoli e Chievo che ieri sono scesi in campo per l’anticipo della seconda giornata) ecco che in graduatoria la situazione è quanto mai instabile. In vetta infatti vediamo club come Spezia e Pordenone (rispettivamente al successo su Cittadella e Frosinone) ma anche Entella ed Ascoli le cui ambizioni per questa stagione della Serie A sono tutte da verificare. Si posizionano invece solo temporaneamente al centro della graduatoria Pisa, Benevento, Crotone e Cosenza, che hanno rimediato tutte e 4 un pari a rete bianche nell’esordio di campionato. Stazionano invece nella zona più bassa della classifica anche club che nutrono grandi obbiettivi per la stagione come Frosinone e Pescara: per loro sarà necessario però riscattarsi fin da subito. Chissà se questo sabato, dedicato ai risultati della Serie B sarà in questo senso loro propizio.

RISULTATI SERIE B

Ore 18:00 Benevento-Cittadella

Ore 18:00 Spezia-Crotone

Ore 21:00 Cosenza-Salernitana

Ore 21:00 Cremonese-Entella

Ore 21:00 Livorno-Perugia

Ore 21:00 Trapani-Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Spezia, Ascoli, Salernitana, Cremonese, Empoli, Entella, Perugia 3

Benevento, Cosenza, Crotone, Pisa, Chievo 1

Venezia, Juve Stabia, Livorno, Pescara, Trapani, Cittadella, 0



