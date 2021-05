Risultati Serie B/ Diretta gol live score play off: oggi le semifinali di ritorno

RISULTATI SERIE B: OGGI LE SEMIFINALI RITORNO PLAY OFF

Spazio per i risultati della Serie B anche oggi, giovedi 20 maggio 2021: questa sera infatti verranno disputate le partite di ritorno per le semifinali dei play off promozione del secondo campionato, e dunque solo tra poche ore scopriremo chi si sfiderà nella prossima finale che mette in palio l’ultimo biglietto per la stagione 2021-22 della Serie A. L’attesa verso queste partite è ovviamente grande: chi dunque, tra le ultime 4 del tabellone, si unirà a Empoli e Salernitana, che si sono qualificate per il primo campionato nazionale già diverse settimane fa? Chiaramente è ancora presto per fare qualsiasi previsione, tenuto conto che poi in finale saranno ancora sfide di andata e ritorno, ma complici i verdetti ottenuti per le semifinali solo pochi giorni fa, per il turno di andata, qualche riflessione possiamo ancora farla.

Prima però vediamo subito che cosa ci riserva il calendario, per i risultati della Serie B, per il ritorno delle semifinali dei play off. Programma alla mano, ricordiamo allora che primo appuntamento sarà alle ore 18.30 al Via del Mare con l’incontro tra Lecce e Venezia: la seconda semifinale tra Monza e Cittadella è in programma alle ore 20.45 tra le mura del Brianteo.

RISULTATI SERIE B, PLAY OFF PROMOZIONE: IL CONTESTO

In attesa di scoprire chi accederà alla finale promozione, andiamo dunque un miglior contesto agli incontri, ritorno delle semifinali di Serie B, che ci faranno compagnia oggi. Come abbiamo detto prima, è impossibile fare previsioni nette, ma certo i risultati di Serie B per gli incontri di andata delle semifinali dello scorso 17 maggio, possono spingerci a certe riflessioni. In vista della qualificazione alla finale promozione, certo ha un gran peso il netto 3-0 che il Cittadella ha infermo al Monza tra le mura del Tombolato: con la tripletta di Baldini i veneti hanno messo una serissima ipoteca per la finale, che mette davvero alle corde i brianzoli di Brocchi, intenzionati comunque a fare l’impresa. Appare invece più aperto lo scontro tra Lecce e Venezia, per il biglietto che vale la finale play off: nel turno di andata i veneti hanno vinto, ma solo con il risultato di 1-0, deciso da Forte al 467’. Un verdetto troppo risicato, che non mette certo al sicuro i lagunari da alcun colpo di scena: i giallorossi sono reali temibili, che chiuso il campionato con il, 4^ posto, sono pronti a lottare fino all’ultimo.

RISULTATI SERIE B

Ore 18.30 Lecce-Venezia

Ore 20.45 Monza-Cittadella



