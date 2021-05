Risultati Serie B/ Diretta gol live score playoff: oggi l’andata delle semifinali

RISULTATI SERIE B: L’ANDATA DELLE SEMIFINALI

I risultati di Serie B per lunedì 17 maggio riguardano l’andata delle semifinali playoff: Cittadella Monza si gioca alle ore 18:30, avremo poi Venezia Lecce alle ore 20:45. Siamo dunque ad un ulteriore passo di avvicinamento alla terza promozione: possiamo ricordare che, a differenza di quanto accaduto nel turno precedente che era il preliminare, queste due sfide saranno disputate in andata e ritorno con il secondo match, a campi invertiti, che andrà in scena giovedì. Vale sempre la regola del miglior posizionamento in classifica, e questo è un vantaggio non indifferente per chi oggi gioca fuori casa.

Monza e Lecce possono anche pareggiare due volte o impattare la differenza reti, non vale la formula dei gol in trasferta né ci saranno i tempi supplementari. Chiaro dunque il concetto: Cittadella e Venezia dovranno necessariamente vincere almeno una delle due partite, ed è abbastanza evidente che proveranno a fare il colpo questa sera per poi difendere un vantaggio eventualmente ottenuto nel match di ritorno. Ad ogni modo ci aspettiamo equilibrio, perché ci sono 7 punti di margine tra i brianzoli (terzi) e i granata (sesti) e dunque le 38 giornate della stagione regolare ci hanno parlato di un passo molto simile. Per il resto, come sempre, bisognerà aspettare l’esito dei due campi…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque, andata delle semifinali playoff per i risultati di Serie B: Monza e Lecce entrano in scena qui, il loro terzo e quarto posto in classifica ha garantito loro di saltare il primo turno. I brianzoli a 90 minuti dal termine della stagione regolare erano in corsa per la promozione diretta, ma hanno perso in casa contro il Brescia; sconfitta “indolore” due volte, perché la Salernitana ha comunque battuto il Pescara e il Lecce, dal canto suo, si è fatto rimontare dall’Empoli mancando il sorpasso in terza piazza. Che avrebbe cambiato poco, se non che il Monza avrebbe dovuto giocare la semifinale dei playoff contro il Venezia; certo, Cristian Brocchi ricordava bene i 4 gol incassati dai lagunari all’U-Power Stadium e forse preferiva già a priori il Cittadella (che ha battuto al Tombolato), per quanto riguarda i salentini la squadra di Eugenio Corini è una corazzata, ma nelle ultime giornate ha scialacquato il secondo posto perdendo quattro volte su sei, e adesso la sua promozione è tutta da ricostruire. Tra poco si gioca, dunque bisognerà affidarsi ai due campi per scoprire quello che succederà…

RISULTATI SERIE B: ANDATA SEMIFINALI PLAYOFF

Ore 18:30 Cittadella Monza

Ore 20:45 Venezia Lecce



