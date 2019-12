Risultati Serie B e classifica/ Diretta gol live score degli anticipi del 16^ turno

Tornano protagonisti oggi, sabato 14 dicembre 2019, i risultati della Serie B: dopo quindi l’intenso anticipo che si è giocato solo ieri al Bentegodi tra Chievo e Juve Stabia, è tempo di fare sul serio per il campionato cadetto. Questo weekend infatti si accenderà la 16^ giornata della seconda serie dei calcio italiano e siamo pronti a vivere parecchi incontri ben accesi: i tre punti messi in palio giornata oggi, prima della sosta natalizia infatti fanno ben gola. Vediamo dunque subito che cosa ci riserverà il programma di questo sabato per i risultati della Serie B. Ecco che come al solito il primo fischio d’inizio lo udiremo alle ore 15.00 quando al Del Duca si accenderà la sfida tra Ascoli e Cittadella, con i granata ansiosi di riconfermarsi. Alla stessa ora assisteremo poi al fischio d’inizio dell’incontro a Chiavari tra Entella e Empoli e della sfida allo Stirpe tra Frosinone e Pescara: ultimo match pomeridiano al Penzo tra Venezia e Spezia. A chiusura del programma odierno sarà poi la partita i terra toscana tra Livorno e Benevento, prevista alle ore 18.00.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA

Siamo dunque in attesa di conoscere come i risultati di Serie B che ittero oggi modificheranno le cose in classifica: di certo ci attendiamo non pochi sconvolgimenti in graduatoria al termine di questa 16^ giornata. La situazione nella classifica della cadetteria è poi un po’ confusa: fatta eccezione per la capolista Benevento, in vetta solitaria con ben 34 punti e un vantaggio di nove lunghezze alle spalle, gli altri club ci appaiono tutti appicciati. Basti sapere che in circa 10 punti troviamo praticamente tutta la Serie B, o meglio ben i club che si classificano dalla seconda alla 16^ piazza compresi. Solo nella zona rossa della classifica della Serie B quindi i distacchi sono appena più importanti: ricordiamo poi che il fanalino di coda è il Livorno, che dopo anche il KO con lo Spezia non ha più di 11 punti alla vigilia della 16^ giornata.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

Ore 15.00 Ascoli-Cittadella

Ore 15.00 Entella-Empoli

Ore 15.00 Frosinone-Pescara

Ore 15.00 Venezia-Spezia

Ore 18.00 Livorno-Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 34

Pordenone, Cittadella 25

Chievo 24

Frosinone, Perugia 23

Crotone, Entella 22

Ascoli, Pescara, Empoli 21

Pisa 20

Spezia, Salernitana 19

Venezia 18

Cremonese 17

Cosenza, Juve stabia 14

Trapani 13

Livorno 11



© RIPRODUZIONE RISERVATA