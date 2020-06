Risultati Serie B e classifica/ Diretta gol live score delle partite (30^ giornata)

I risultati Serie B tornano protagonisti oggi, venerdì 26 giugno, quando ci attende una serata davvero intensa di calcio grazie a tutte le emozioni della trentesima giornata del campionato cadetto. Sappiamo che anche la Serie B in queste settimane giocherà a raffica per completare il sofferto campionato 2019-2020, rimasto fermo per oltre tre mesi a causa della pandemia di Coronavirus: oggi sarà un venerdì da non perdere, perché abbiamo in programma tutte le partite di questo turno, che ci consentiranno di aggiornare in maniera significativa la classifica di Serie B.

Allora andiamo senza indugio ad elencare tutte le partite di Serie B di cui attendiamo nelle prossime ore i risultati: si comincerà con un anticipo alle ore 18.45, cioè Trapani Pordenone, poi alle ore 21.00 avremo le altre nove sfide tutte in contemporanea, cioè Chievo Spezia, Cremonese Cosenza, Empoli Benevento, Entella Salernitana, Frosinone Cittadella, Juve Stabia Livorno, Perugia Crotone, Pisa Pescara e Venezia Ascoli. Un piatto davvero ricco per una trentesima giornata di Serie B che si annuncia a dir poco stuzzicante e con numerosi spunti per la classifica, dato che i verdetti sono sempre più vicini.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

A proposito della classifica di Serie B, una certezza è la capolista Benevento. Nemmeno una sosta di oltre tre mesi ha intaccato la forza della squadra di Filippo Inzaghi, che dunque ha riaperto i risultati Serie B in questa ultima parte del campionato cadetto con la vittoria ottenuta domenica sera sul campo della Cremonese. Un successo sofferto, ma che ha consentito al Benevento di eguagliare due record della Serie B, cioè la striscia di sette vittorie consecutive in trasferta e quello dei dieci successi consecutivi.

Stasera i campani sono di nuovo impegnati in trasferta, sul campo dell’Empoli reduce dalla sconfitta contro lo Spezia. Non sarà una serata facile allo stadio Carlo Castellani, ma potrebbe riservare già la matematica certezza della promozione per il Benevento. La Serie A infatti sarà certa in caso di vittoria, perché a quota 75 sarebbe irraggiungibile per almeno una fra Crotone e Frosinone, che ancora devono affrontarsi nel girone di ritorno, ma alcune combinazioni di risultati garantirebbero al Benevento di festeggiare anche in caso di pareggio (se non vincono Frosinone e Spezia) o addirittura con una sconfitta, ma in questo caso devono perdere Crotone e Frosinone e vincere al massimo una fra Spezia, Pordenone e Cittadella. In ogni caso, si tratta solo di stabilire il “quando” di una promozione già in cassaforte.

RISULTATI SERIE B, 30^ GIORNATA

Ore 18.45

Trapani Pordenone

Ore 21.00

Chievo Spezia

Cremonese Cosenza

Empoli Benevento

Entella Salernitana

Frosinone Cittadella

Juve Stabia Livorno

Perugia Crotone

Pisa Pescara

Venezia Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 72

Crotone 50

Frosinone 48

Spezia 47

Pordenone, Cittadella 46

Salernitana 43

Chievo 42

Empoli 40

Perugia 39

Entella, Pescara 38

Pisa 37

Juve Stabia 36

Cremonese, Venezia 33

Ascoli 32

Cosenza 27

Trapani 25

Livorno 18



