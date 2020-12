Risultati Serie B live 16^ giornata/ Diretta gol e classifica (mercoledì 30 dicembre)

RISULTATI SERIE B: SI TORNA SUBITO IN CAMPO!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia mercoledì 30 dicembre: assisteremo alla 16^ giornata, e per questa stagione non è prevista una lunga pausa come si è visto gli anni scorsi essendo che saremo in campo ancora nel prossimo fine settimana, poi ci sarà una sola sosta che durerà 15 giorni. L’anno solare si chiude dunque con questo turno, che potrà nuovamente cambiare la classifica; ancora una volta sarà strutturato particolarmente sul pomeriggio, perché alle ore 15:00 si partirà con Cittadella Lecce, Pescara Cosenza (orario cambiato rispetto all’originario), Pordenone Reggiana e Reggina Cremonese.

Già alle ore 16:00 avremo un primo posticipo in Monza Salernitana, poi alle ore 18:00 saranno tre i match cui assisteremo, vale a dire Empoli Ascoli, Spal Brescia e Vicenza Entella. La chiusura della 16^ giornata è affidata a Chievo Venezia, che si giocherà alle ore 21:00, e bisogna anche riferire che Pisa Frosinone è stata rinviata su richiesta del club toscano; aspettando dunque che le squadre onorino questi impegni, proviamo a fare una rapida valutazione circa quello che potremmo aspettarci sui campi coinvolti iniziando il nostro ideale viaggio con i risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: SITUAZIONE E CONTESTO

La 16^ giornata per i risultati di Serie B ci presenta innanzitutto il big match dell’U-Power Stadium, dove il Monza salito al terzo posto e, sulla carta, grande favorito per la promozione testa le ambizioni della Salernitana, che anche domenica si è confermata prima in classifica ma adesso ha un impegno durissimo. Pronto ad approfittarne l’Empoli, che ospita l’Ascoli: partita abbordabile, anche se i marchigiani hanno aperto il ciclo di Andrea Sottil con una vittoria di grande rilievo sulla Spal. Il che ci porta a dire che alcune delle favorite stanno rallentando; lo ha fatto anche il Frosinone in casa, adesso i ciociari vanno a giocare sul campo di un Pisa che è reduce da due pareggi beffardi, ma ha comunque mantenuto la sua striscia positiva e si sta rilanciando fortemente in chiave playoff. In forte calo il Venezia, che però nel derby del Bentegodi può staccare ancor più il Chievo aspettando che i gialloblu recuperino la partita contro il Cittadella; che affronta la sfida diretta contro il Lecce, che può valere il terzo posto e comunque il ruolo di principale inseguitrice della capolista. In coda l’Entella arriva dalla sua prima vittoria in campionato, ma la Reggina ha mantenuto le distanze con il bel colpo del Mapei Stadium contro la Reggiana, che adesso rischia qualcosa. Tra poco si gioca, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà…

RISULTATI SERIE B: 16^ GIORNATA

Ore 15:00 Cittadella Lecce

Ore 15:00 Pescara Cosenza

Ore 15:00 Pordenone Reggiana

Ore 15:00 Reggina Cremonese

Ore 16:00 Monza Salernitana

Ore 18:00 Empoli Ascoli

Ore 18:00 Spal Brescia

Ore 18:00 Vicenza Entella

Ore 21:00 Chievo Venezia

RINVIATA Pisa Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 31

Empoli 30

Cittadella*, Monza, Spal 26

Frosinone 25

Lecce 24

Venezia 23

Chievo* 20

Pisa 19

Brescia, Pordenone 18

Vicenza 16

Cremonese, Reggiana 15

Cosenza, Reggina 14

Pescara 12

Ascoli 9

Entella 8

* una partita in meno



