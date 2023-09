RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Derby piemontese al Moccagatta, diretta gol live score (oggi 4 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: IL DERBY PIEMONTESE

Iniziano dunque i risultati Serie C Girone A con il primo raggruppamento in ordine alfabetico della terza divisione italiana che chiuderà il proprio turno inaugurale lunedì 4 settembre. Ruba certamente l’occhio la gara tra Alessandria Novara con la squadra dei grigi che torna nel Girone A dopo che l’anno scorso aveva partecipato al Girone B. Ciò nonostante le due compagini piemontesi si erano affrontate in Coppa Italia Serie C con il successo dell’Alessandria.

Avendo perso la Juventus Next Gen, passata nel Girone B per permettere all’Atalanta U23 di prendere parte alla Serie C, il Girone A vanta tre squadre piemontesi con la Pro Vercelli che si aggiunge alle due sopra citate che come detto si sfideranno lunedì 4 dicembre alle 20:45. Tutti si augurano di partire con il piede giusto in quella che si prospetta l’ennesima stagione di Serie C dove tutto si deciderà nelle battute finali dopo un campionato equilibrato. (aggiornamento di Christian Attanasio)

I POSTICIPI!

I risultati Serie C oggi, lunedì 4 settembre, vedranno scendere in campo quattrodici squadre per quelle che saranno di conseguenza le ultime sette partite per chiudere la prima giornata del Girone A. Ci si preparerà ad una ricca abbuffata alle 20:45 visto che l’intero programma del lunedì si svolgerà in contemporanea. Attesa per Alessandria Novara così come per Fiorenzuola Renate, Vicenza AlbinoLeffe e Mantova Padova.

Insieme a loro registreranno all’inizio della prima settimana di settembre il proprio debutto stagionale Pergolettese Pro Sesto, Pro Vercelli Lumezzane e Triestina Trento. Ricordiamo che tre partite sono già state giocate la domenica vale a dire Atalanta Under 23 Virtus Verona, Legnano Arzignano e Pro Patria Giana Erminio. Novità di quest’anno l’iscrizione della seconda squadra dell’Atalanta che prenderà il posto della Juventus Next Gen, spostata nel Girone B. Si tratta degli unici due club di Serie A in Italia a vantare una seconda squadra, progetto iniziato dai bianconeri e seguito successivamente dopo qualche anno anche dagli orobici.

RISULTATI SERIE C GIRONE A, TUTTE LE PARTITE

I risultati Serie C Girone A di oggi, lunedì 4 settembre, vedranno un derby tutto piemontese tra Alessandria Novara. Lo stadio Giuseppe Moccagatta si appresta ad ospitare una delle più antiche rivalità del Piemonte, lontano dal prestigio di Juventus e Torino ma comunque una gara storica per gli amanti del calcio piemontese. Un debutto di fuoco che aggiungerà un pizzico di storia a questa prima giornata.

Ci sarà anche il derby lombardo tra la Pergolettese Pro Sesto, una sfida ormai divenuta habituée del calcio italiano visto che dal 2014 sono state 14 le volte che queste due squadre si sono affrontate in tutte le competizioni. Interessante vedere come la neopromossa Lumezzane affronterà l’ostacolo Pro Vercelli che l’anno scorso è riuscita ad evitare l’incubo playout grazie ad un solo punto di distacco dal Mantova sedicesimo. Chi invece l’anno scorso è arrivato fino ai playoff salvo poi venir eliminato dalla Pro Sesto è il Renate che giocherà la sua prima partita stagionale in casa del Fiorenzuola.

RISULTATI SERIE C GIRONE A, 1^ GIORNATA

DOMENICA

Ore 20.45

Alessandria Novara

Fiorenzuola Renate

Vicenza AlbinoLeffe

Mantova Padova

Pergolettese Pro Sesto

Pro Vercelli Lumezzane

Triestina Trento

CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

Legnago Salus, Virtus Verona, Giana Erminio 3

Albinoleffe, Alessandria, Fiorenzuola, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Atalanta U23, Pro Patria 0

Arzignano (-4) -4











