Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score, 10^ giornata girone B

RISULTATI SERIE C: TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie C tornano protagonisti già oggi, martedì 19 ottobre 2021. Praticamente non c’è mai un attimo di respiro: ieri sera si è chiuso con un posticipo il turno del weekend, oggi parte un turno infrasettimanale che ci terrà compagnia fino a giovedì, poi naturalmente nel weekend sarà già tempo per un’altra giornata. La classifica dei tre gironi di Serie C comincia a farsi significativa, vedremo che cosa ci dirà la decima giornata che oggi comincia con le partite del girone B.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: manita Feralpisalò, Padova top!

Saranno protagoniste dunque le squadre dell’Italia centrale: come già era successo nel precedente turno infrasettimanale, il girone B aveva giocato per intero al sabato nel weekend per poi essere protagonista già al martedì nell’infrasettimanale, mentre fra domani e giovedì saranno naturalmente di scena il girone A e il girone C. Si corre a grandi ritmi, ma d’altronde è necessario in un campionato che prevede 38 giornate di stagione regolare e poi lunghissimi playoff per stabilire la quarta promossa in Serie B.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: l'Ancona ora è secondo! Live score

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, naturalmente adesso è giunto il momento di elencare le partite della decima giornata del girone B che ci daranno oggi i risultati Serie C con i quali si aprirà il secondo turno infrasettimanale del campionato 2021-2022. L’apertura sarà alle ore 14.30, quando andrà in scena l’anticipo Viterbese Siena, partita che sarà seguita alle ore 17.30 da Montevarchi Olbia ed infine alle ore 18.30 da Gubbio Carrarese, che potremmo definire come l’ultimo dei tre anticipi.

In effetti poi il grosso delle partite (ben sette) saranno in programma con fischio d’inizio alle ore 21.00, in contemporanea dunque con le partite di Champions League: in ordine alfabetico, ci attendono stasera Cesena Pontedera, Entella Vis Pesaro, Fermana Lucchese, Grosseto Teramo, Imolese Pistoiese, Pescara Modena e Reggiana Ancona-Matelica, partite che riguarderanno anche la parte più alta della classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Bari in fuga, Catanzaro ok!

RISULTATI SERIE C, 10^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14.30

Viterbese Siena

Ore 17.30

Montevarchi Olbia

Ore 18.30

Gubbio Carrarese

Ore 21.00

Cesena Pontedera

Entella Vis Pesaro

Fermana Lucchese

Grosseto Teramo

Imolese Pistoiese

Pescara Modena

Reggiana Ancona-Matelica

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 21

Ancona-Matelica 19

Cesena 18

Siena, Pescara 16

Modena 15

Gubbio, Imolese, Carrarese 14

Vis Pesaro 13

Pontedera, Entella 11

Olbia, Montevarchi, Lucchese, Teramo 10

Grosseto 8

Fermana, Pistoiese 5

Viterbese 3



© RIPRODUZIONE RISERVATA