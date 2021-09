Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone B (28 settembre)

RISULTATI SERIE C:: OGGI INIZIA IL TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie C saranno nuovamente protagonisti già oggi, martedì 28 settembre 2021, perché nelle prossime ore comincerà il turno infrasettimanale che caratterizzerà gli ultimi giorni del mese di settembre nel campionato di Serie C. Nel weekend il girone B aveva giocato interamente di sabato proprio perché anche nella sesta giornata sarà questo gruppo a giocare per primo, monopolizzando la giornata di martedì e lasciando agli altri due gruppi il mercoledì e un paio di posticipi anche al giovedì.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Padova vince ancora, Seregno ok!

Sarà dunque un martedì importante anche per la classifica della Serie C nel girone B, che vede al momento una situazione molto incerta in testa, con il terzetto formato da Reggiana, Pescara e Cesena al comando a quota 11 punti. Reggiana e Cesena hanno agganciato proprio sabato scorso il Pescara, vincendo le rispettive partite mentre gli abruzzesi non andavano oltre un faticoso pareggio casalingo contro la Viterbese. Oggi che cosa succederà?

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol: un terzetto al comando del girone B

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Dunque oggi per i risultati Serie C saranno protagoniste le partite del girone B, che saranno diffuse dal primo pomeriggio fino alla sera. Si comincerà infatti alle ore 14.30 con un anticipo già piuttosto interessante, che metterà di fronte Entella Olbia; si passerà poi al tardo pomeriggio, perché alle ore 17.30 avremo il fischio d’inizio di Montevarchi Siena e Viterbese Vis Pesaro, mentre appena mezz’ora più tardi, dunque alle ore 18.00, sarà la volta di Lucchese Teramo.

Ben sei partite saranno tuttavia in programma alle ore 21.00, per una serata da non perdere in compagnia delle emozioni del girone B di Serie C, comprese le tre capolista che giocheranno in contemporanea. Ricordiamo allora il derby Cesena Modena, poi Fermana Grosseto, Gubbio Pescara, Imolese Pontedera, Reggiana Carrarese e Pistoiese Ancona Matelica, per una serata a dir poco stuzzicante nonostante la contemporaneità con le partite di Champions League.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ La Juventus U23 si riprende! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C, 6^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14.30

Entella Olbia

Ore 17.30

Montevarchi Siena

Viterbese Vis Pesaro

Ore 18.00

Lucchese Teramo

Ore 21.00

Cesena Modena

Fermana Grosseto

Gubbio Pescara

Imolese Pontedera

Reggiana Carrarese

Pistoiese Ancona Matelica

CLASSIFICA

Reggiana, Pescara, Cesena 11

Ancona Matelica 10

Gubbio, Entella 9

Siena, Pontedera, Imolese 8

Carrarese 7

Modena, Olbia, Montevarchi, Lucchese 6

Vis Pesaro 5

Grosseto, Pistoiese 4

Teramo, Viterbese 2

Fermana 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA