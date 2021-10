Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score: anticipi della 8^ giornata

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI DI OGGI!

Spazio ai risultati della Serie C in questo sabato 16 ottobre 2021: con oggi diamo il via infatti alle sfide della nona giornata per il campionato regolare ed eccezionalmente saranno ben 10 gli anticipi che ci accompagneranno oggi. Esaminando il calendario vediamo che di fatto sarà il girone B nella sua interessa a farci compagnia in questo sabato 16 ottobre: i club del girone A e C invece ci attendono solo domani, domenica e lunedi, con un solo posticipo.

La scelta è ben particolare, ma non ci sorprende: ricordiamo infatti che già il prossimo martedì il terzo campionato italiano sarà di nuovo in campo per un turno infrasettimanale e tale mossa è stata attuata dalla Lega per concedere a tutti i club almeno qualche giorno di riposo tra un turno e l’altro. Dunque non ci resta che andare a vedere quali saranno le sfide che ci accompagneranno in questo sabato, dedicato ai risultati della serie C: chissà che accadrà in campo!.

RISULTATI SERIE C: I MATCH IN PROGRAMMA

Esaminando subito il calendario per questo sabato 16 ottobre 2021, tutto dedicato ai risultati della Serie C, e dove pure saranno solo i club del girone B a farci compagnia, vediamo subito che il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 14.00 con la prima sfida tra Vis Pesaro e Cesena. A seguire ma solo alle ore 14.30 assisteremo alle partite tra Carrarese e Pistoiese e Grosseto-Reggiana come pure al derby toscano tra Pontedera e Lucchese, con i granata in cerca di ricatto dopo il KO subito solo pochi giorni fa contro il Gubbio. Sempre alle ore 14.30 avrà inizio anche la sfida del girone B tra Modena e Viterbese, con quest’ultima che proverà di tutto per abbandonare l’ultimo gradino della classifica.

Dovremo attender poi fino alle ore 17.30 per le ultime sfide della nona giornata per la Serie C di questo sabato. Solo nel tardo pomeriggio dunque ci faranno compagnia le partite Teramo-Gubbio e Siena-Entella, come anche l’incontro tra Pescara e Fermana, con i delfini pure di ritorno dallo spettacolare pareggio per 2-2 segnato contro l’Entella nel posticipo del lunedi, dello scorso turno. Sempre alle ore 17.30 pure si accenderanno gli incontri Ancona Matelica-Montevarchi e Olbia-Imolese: qui teniamo d’occhio proprio i rossoblu, di ritorno da due sconfitte di fila e impazienti di rifarsi ai danni dei sardi,.

RISULTATI SERIE C

GIRONE B

Ore 14:00 Vis Pesaro-Cesena

Ore 14:30 Carrarese-Pistoiese

Ore 14:30 Grosseto-Reggiana

Ore 14:30 Pontedera-Lucchese

Ore 14:30 Modena-Viterbese

Ore 17:30 Ancona-Matelica – Montevarchi

Ore 17:30 Olbia-Imolese

Ore 17:30 Pescara-Fermana

Ore 17:30 Siena-Entella

Ore 17:30 Teramo-Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 20

Cesena 17

Ancona-Matelica 16

Siena, Gubbio 13

Pescara, Modena, Vis Pesaro 12

Imolese, Pontedera , Carrarese 11

Entella, Olbia, Montevarchi 10

Teramo 9

Grosseto, Lucchese 7

Fermana, Pistoiese 5

Viterbese 3



