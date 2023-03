Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 32^ giornata girone B

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI!

Senza alcuna soluzione di continuità, riecco in campo oggi le squadre del girone B per dare di nuovo vita ai risultati Serie C, dal momento che martedì 14 marzo 2023 è il giorno nel quale comincia la trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, evidentemente in turno infrasettimanale. Naturalmente gioca oggi il girone che era già sceso in campo sabato nel weekend, mentre domani attenderemo gli altri due gruppi, che sono reduci dalle fatiche della domenica.

TURISMO/ Ecco il ruolo che l'Italia può ritagliarsi a livello globale

Andiamo allora innanzitutto a ricordare il programma delle dieci partite che oggi ci daranno i risultati Serie C per la trentaduesima giornata del girone B: si comincerà già alle ore 14.30 con San Donato Olbia, seguita alle ore 18.00 da Alessandria Fermana, Carrarese Fiorenzuola, Imolese Ancona e Pontedera Reggiana, infine alle ore 21.00 sarà atteso il fischio d’inizio per Cesena Entella, Lucchese Siena, Recanatese Gubbio, Torres Rimini e Vis Pesaro Montevarchi, che completeranno il quadro della classifica del girone B di Serie C.

I NUMERI DELLA CRISI/ La recessione (tecnica) vicina per l'Europa

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA AL VERTICE

I risultati Serie C saranno particolarmente stuzzicanti oggi perché la classifica del girone B si è riaperta al vertice con la vittoria dell’Entella sabato sul campo della capolista Reggiana, motivo per cui i liguri adesso sono solamente a tre lunghezze di ritardo dagli emiliani, 65 punti contro 68. Non ne ha invece approfittato nel migliore dei modi il Cesena, che è terzo a quota 60 punti dopo il pareggio contro il Gubbio, quindi a -8 dalla Reggiana e -5 dalla Virtus Entella, perdendo una bella occasione per avvicinarsi a sua volta al primo posto, l’unico utile per l’immediata promozione in Serie B.

SCENARIO INFLAZIONE/ Crescita, salari, deficit: il difficile puzzle in mano al Governo

Attenzione però, perché stasera si giocherà proprio Cesena Entella, seconda super trasferta consecutiva per la squadra di Chiavari, mentre la Reggiana sarà attesa a una trasferta insidiosa sul campo del Pontedera, in cui dimostrare immediatamente di non aver subito il contraccolpo della sconfitta nel big-match. Oggi però sarà una giornata campale soprattutto per i liguri: l’Entella potrebbe blindare definitivamente il secondo posto e mettere ancora di più il fiato sul collo alla capolista, ma potrebbe anche scivolare di nuovo a -6, quasi vanificando l’impresa di sabato. Cosa succederà in questo frizzante turno infrasettimanale di Serie C?

RISULTATI SERIE C, 32^ GIORNATA

GIRONE B

ore 14.30

San Donato Olbia

ore 18.00

Alessandria Fermana

Carrarese Fiorenzuola

Imolese Ancona

Pontedera Reggiana

ore 21.00

Cesena Entella

Lucchese Siena

Recanatese Gubbio

Torres Rimini

Vis Pesaro Montevarchi

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

Reggiana 68

Entella 65

Cesena 60

Ancona 53

Carrarese 50

Gubbio, Siena, Pontedera 46

Lucchese 44

Rimini 42

Fiorenzuola, Fermana 38

Recanatese 36

Torres 33

San Donato, Olbia 31

Vis Pesaro 30

Alessandria 29

Imolese 25

Montevarchi 24











© RIPRODUZIONE RISERVATA