Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score: anticipi della 15^ giornata

Eccoci a un nuovo appuntamento con il terzo campionato italiano: oggi sabato 16 novembre 2019 infatti otterremo i primi verdetti e risultati di Serie C per la 15^ giornata per la stagione regolare dei gironi A, B e C e certo siamo ben impazienti di dare la parola al campo. Di fatto siamo ormai entrati davvero nel vivo della manifestazione e già si cominciano a delineare con concretezza gli obbiettivi dei club del terzo campionato italiano. Ovviamente mai dire mai, specie nella Serie C dove i colpi di scena sono davvero all’ordine del giorno per tradizione. Pure però i tre punti messi in palio nella 15^ giornata avranno tanto anche perché in cima ad alcune classifiche la situazione non così netta, come pure nelle retrovie. Non dimentichiamo poi che in questo weekend, i risultati di Serie C e il terzo campionato meriteranno un’attenzione particolare, anche perché nel frattempo Serie A e cadetteria si sono fermate per dare spazio agli impegni con le nazionali.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Come ormai è solito in questa stagione della Serie C, ecco che per la giornata di sabato sono previsti sono pochi anticipi e per questa 15^ giornata non si farà eccezione: in programma, al contrario di quanto accadeva anche solo l’anno scorso, ci appare ben risicato e la maggior parte delle sfide avrà luogo solo domenica, nelle consuete fasce orarie delle 15,00 e delle 17.30. Pure però il calendario non è certo privo di scontri interessanti per gli appassionati e anzi ammireremo un incontro per ogni gruppo. Ecco quindi che alle ore 20,45 per il girone A del terzo campionato italiano ammireremo la sfida tra Pergolettese e Albinoleffe, a cui i cremaschi approdano con la voglia di uscire dalla brutta crisi di risultati e di rimediare a pure l’ultimo KO rimediato contro la Pianese. Per il girone B sempre alle ore 20,45 avrà inizio la sfida tra Feralpisalò e Padova, scontro al vertice della classifica, tra due club affamate di punti utili per risalire i primi gradini. Nel girone C invece la sfida che ci terrà compagnia, sempre alle ore 20,45 sarà tra Monopoli e Bisceglie e vedrà i gabbiani alla ricerca del 4^ successo di fila, dopo aver pure battuto solo pochi giorni fa la Viterbese.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 20,45 Pergolettese Albinoleffe

CLASSIFICA SERIE C

Monza 33

Renate 26

Pontedera 25

Alessandria 24

Carrarese 23

Siena, Novara 22

Juventus U23 20

Albinoleffe, Pistoiese 19

Pro Patria, Como, Pro Vercelli 18

Arezzo 17

Pianese 16

Gozzano 14

Olbia, Lezzo 11

Giana Erminio 9

Pergolettese 5

GIRONE B

Ore 20,45 Feralpisaò Padova

CLASSIFICA SERIE C

Vicenza 30

Sudtirol, Padova 29

Reggio Audace 27

Carpi 26

Feralpisalò 25

V Verona, Piacenza 23

Sambenedettese 21

Triestina 19

Modena 17

V Pesaro 15

Cesena, Ravenna 14

Gubbio, Fermana 13

Rimini 12

Imolese, Arzignano 11

Fano 10

GIRONE C

Ore 20,45 Monopoli Bisceglie

CLASSIFICA SERIE C

Reggina 34

Ternana 29

Monopoli 28

Potenza 27

Bari 26

Viterbese, Catanzaro, Teramo 21

Vibonese, Catania 20

Casertana, V Francavilla 18

Picerno, Paganese 16

Cavese, Avellino 14

Rieti 12

Bisceglie 10

Sicula Leonzio 9

Rende 7



